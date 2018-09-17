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خفر السّواحل التركي ينقذ 16مهاجرا غير شرعي في جزيرة كوس اليونانية

  17 سبتمبر 2018 - 15:10   قرئ 54 مرة   0 تعليق   الوطني
خفر السّواحل التركي ينقذ 16مهاجرا غير شرعي في جزيرة كوس اليونانية

أنقذت قوّات خفر السّواحل التركية 16مهاجرا غير شرعي كانوا على وشك الغرق على متن قارب مطاطي يحمل 19 شخصا.

قرب سواحل جزيرة كوس اليونانية المطلّة على ولاية موغلا التركية.

وهذا أثناء محاولتهم التسلّل إلى جزيرة كوس اليونانية بطريقة غير شرعيّة.

وقالت مصادر أمنية تركية، في تصريحات لها اليوم الإثنين،إنّ قوات خفر السواحل التركية.

سارعت إلى مكان الحادث وتمكّنت من إنقاذ 15 عراقيا وسوريا واحدا.

كما تمكّنت من الوصول إلى جثتي امرأتين، فيما تواصل البحث عن أحد المفقودين بحرا وجوا بمشاركة زوارق ومروحيات.

يشار إلى أنّ، شبكات التّهريب تقوم باجتذاب مئات اللاّجئين السّوريين إلى تركيا لتسهيل دخولهم إلى أوروبا.

بطرق غير مشروعة في عمليّات راح ضحيتها مئات الغرقى في المتوسط خلال الفترة الماضية.

فيما تمكّنت السلطات التركية من إنقاذ عشرات الآلاف من الموت.

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