شريط الاخبار
رئيس الجمهورية ينهي مهام 04 ألوية ويجري حركة في القيادات المركزية اجتماع أوبك بالجزائر منعرج هام لضمان توازن سوق النفط بنك بدر يرفع نسبة القروض الممنوحة للفلاحين إلى 30 % المشاكل الإدارية تقود رموز الكرة الجزائرية إلى الهاوية حسبلاوي ينفي اشتراط بطاقة الشفاء لتقديم العلاج في المستشفيات ارتفاع إنتاج القمح الصلب بـ 30 مليون قنطار إجراءات وقائية لتفادي انتشار الملاريا مرسوم رئاسي سيصدر لتحديد قائمة المهن الشاقة منخرطو تعاضدية الأشغال العمومية يطالبون بتدخل الحكومة وزارة الصحة تعلن عن تدابير وقائية لتفادي التسممات الغذائية وزارة السكن تنفي إسقاط شرط الترتيب التسلسلي للحصول على سكنات عدل حجار يقضي على آمال المقيمين وينفي تنظيم دورة استدراكية لهبيري يحث على تجسيد مبدأ الشرطة في خدمة المواطن انطلاق موسم العمرة 1440 دون الجزائريين مير باب الوادي السابق متهم بقذف الناطق الرسمي لـ الأرندي لقاء ثلاثي مرتقب بين ولد عباس، سيدي السعيد وحداد الحكومة تبحث عن أسواق خارجية للفلين الجزائري ورفع عراقيل التصدير مساهل يجدد حرص الجزائر على الرقي بالشراكة مع الإمارات قايد صالح: المسؤولية تكليف تقتضي الالتزام بالضوابط العسكرية والأمانة في الأداء عمال مركب الحجار يطالبون بحل النقابة وتجديد فروعها الجزائر تبحث عن أسواق جديدة ببلجيكا وتعزز علاقاتها الاقتصادية حفتر يواصل التملص من تهديد الجزائر بنقل الحرب إليها الدكتاتور صدام حسين قتل محمد الصديق بن يحيى صراع سعودي ـ روسي للظفر بحصة إيران من البترول وزارة الصناعة تدعو لتدارك النقائص المسجلة لإنجاح حملة جمع الجلود الجمارك تحبط محاولة تهريب 122 ألف لتر من الوقود وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي اشتباه إصابة بالكوليرا منذ 4 أيام حجز قرابة 4 ملايين أورو منذ بداية 2018 ولاة يتفرّجون على نهب العقار السياحي سيدي السعيد يكشف عن مرضه بالسرطان ويُلمّح لانسحابه من أوجيتيا التحاق 265 ألف جامعي جديد بالمؤسسات الجامعية ساتاف تطالب بالتسيير اللامركزي لأموال الخدمات الاجتماعية الإعلان عن نتائج إصلاح امتحانات السّانكيام والباك شهر أكتوبر الكشف عن 110 ألف منصب تكوين للشباب دون المستوى مفرزة للجيش الوطني تدمر مخبأ للأسلحة بعين قزام مخططات بعث النمو الاقتصادي تهدف لجلب وتطوير الاستثمار أمطار الخريف تكشف عيوب المشاريع التنموية أيقونة الفن العصري جمال علام" في ذمة الله "زيارة ميركل إلى الجزائر استثنائية وتدل على حجم العلاقة بيننا" التصريحات غير المسؤولة لوزراء في الدولة تُخرج سكان ورقلة للشارع
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. حسبلاوي ينفي اشتراط بطاقة الشفاء لتقديم العلاج في المستشفيات

بعد مطالبة زمالي المؤسسات الصحية بمنع من لا يملكها من العلاج

حسبلاوي ينفي اشتراط بطاقة الشفاء لتقديم العلاج في المستشفيات

  17 سبتمبر 2018 - 20:19   قرئ 45 مرة   0 تعليق   الوطني
حسبلاوي ينفي اشتراط بطاقة الشفاء لتقديم العلاج في المستشفيات

نفى وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، اشتراط بطاقة الشفاء لتقديم العلاج في المستشفيات، مؤكدا أن الدولة تضمن العلاج المجاني لكافة المواطنين على التراب الوطني. ويأتي تصريح حسبلاوي ليُناقض زميله وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعيفي أقل من 24 ساعة الذي طالب فيه من المستشفيات عدم السماح لغير حاملي بطاقات الشفاء من العلاج، ليتواصل بذلك مسلسل فوضىالتصريحات وتضاربها بين أعضاء الحكومة.

 

أوضح وزير الصحة والسكان مختار حسبلاوي، في تصريح صحفي أمس أن قانون الصحة يؤكد أن الدولة تضمن مجانية العلاج لكافة المواطنين عبر التراب الوطني، وأضاف الوزير أن الدولة ستضمن العلاج للمواطنين ولا يشترط توفر بطاقة الشفاء. وأشار الوزير إلى أن تعليمات الرئيس واضحة تؤكد على توفير العلاج مجانا، كما أن هياكل الصحة ستوفر العلاج مجانا بلا أي شرط من الشروط.

وسبق لوزير الصحة التأكيد على أن مجانية العلاج خط أحمر ومكسب وطني لا رجعة فيه، كونه مكسب أساسي للمواطن ومكرس بشكل واضح في مشروع قانون الصحة الجديد، وقال خلال عرضه للقانون أمام نواب البرلمان، أن القانون الجديد جاء لإلغاء الفوارق بين مناطق الوطن من خلال توفير الوسائل المادية والبشرية حسب ما تقتضيه الحاجيات الصحية للمواطنين. وأضاف الوزير، أن إصلاحات المنظومة الوطنية للصحة التي يكرسها النص الجديد تتمحور حول عدة مبادئ أساسية منها مجانية العلاجات التي تشكل مكسبا أساسيا للمواطن.

وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، قد طالب في تصريح صحفي أول أمس خلال زيارة عمل والتفقد التي قادته إلى ولاية غليزان من المستشفيات عدم السماح لغير حاملي بطاقات الشفاء من العلاج، معتبرا أنهم عالة على المجتمع الجزائري، وقال زمالي في تصريحات نقلتها قنوات تلفزيونية إنه  يجب توجيه سؤال عند مدخل المستشفى للمريض، ومطالبته ببطاقة الشفاء، وسؤاله أين هو مسجل.

وأشار وزير العمل أن النظام الجزائري يضمن تغطية كل الجزائريين سواء من خلال التأمين أو أصحاب الحقوق أو المعوزين، مؤكدا أن الذين لا يحملون بطاقة الشفاء هم في السوق السوداء، مطالبا بمنعهم من العلاج في المستشفيات، معتبرا أنهم هم سبب عدم التوازنات المالية، وأردف قائلا إن  في الجزائر الجميع يستفيد من مجانية العلاج وليس الجميع يدفع.

وقد أثار تصريح وزير العمل ردود فعل غاضبة وسط الجزائريين خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث خلفت هذه التصريحات موجة من الاستنكار.

ويأتي تصريح وزير الصحة مختار حسبلاوي ليتناقض مع تصريح زميله وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في أقل من 24 ساعة الذي طالب فيه من المستشفيات عدم السماح لغير حاملي بطاقات الشفاء من العلاج، لتتواصل بذلك فوضىالتصريحات وتضاربها بين أعضاء حكومة أحمد أويحيى والتي تحولت إلى ظاهرة في الساحة السياسية في عدد من القضايا والملفات وعلى أكثر من صعيد على غرار ما حصل مع ملف وباء الكوليرا وما صاحبه من تضارب في التصريحات.

بوعلام حمدوش

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات