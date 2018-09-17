بعد مطالبة زمالي المؤسسات الصحية بمنع من لا يملكها من العلاج

حسبلاوي ينفي اشتراط بطاقة الشفاء لتقديم العلاج في المستشفيات

نفى وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، اشتراط بطاقة الشفاء لتقديم العلاج في المستشفيات، مؤكدا أن الدولة تضمن العلاج المجاني لكافة المواطنين على التراب الوطني. ويأتي تصريح حسبلاوي ليُناقض زميله وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعيفي أقل من 24 ساعة الذي طالب فيه من المستشفيات عدم السماح لغير حاملي بطاقات الشفاء من العلاج، ليتواصل بذلك مسلسل فوضىالتصريحات وتضاربها بين أعضاء الحكومة.

أوضح وزير الصحة والسكان مختار حسبلاوي، في تصريح صحفي أمس أن قانون الصحة يؤكد أن الدولة تضمن مجانية العلاج لكافة المواطنين عبر التراب الوطني، وأضاف الوزير أن الدولة ستضمن العلاج للمواطنين ولا يشترط توفر بطاقة الشفاء. وأشار الوزير إلى أن تعليمات الرئيس واضحة تؤكد على توفير العلاج مجانا، كما أن هياكل الصحة ستوفر العلاج مجانا بلا أي شرط من الشروط.

وسبق لوزير الصحة التأكيد على أن مجانية العلاج خط أحمر ومكسب وطني لا رجعة فيه، كونه مكسب أساسي للمواطن ومكرس بشكل واضح في مشروع قانون الصحة الجديد، وقال خلال عرضه للقانون أمام نواب البرلمان، أن القانون الجديد جاء لإلغاء الفوارق بين مناطق الوطن من خلال توفير الوسائل المادية والبشرية حسب ما تقتضيه الحاجيات الصحية للمواطنين. وأضاف الوزير، أن إصلاحات المنظومة الوطنية للصحة التي يكرسها النص الجديد تتمحور حول عدة مبادئ أساسية منها مجانية العلاجات التي تشكل مكسبا أساسيا للمواطن.

وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، قد طالب في تصريح صحفي أول أمس خلال زيارة عمل والتفقد التي قادته إلى ولاية غليزان من المستشفيات عدم السماح لغير حاملي بطاقات الشفاء من العلاج، معتبرا أنهم عالة على المجتمع الجزائري، وقال زمالي في تصريحات نقلتها قنوات تلفزيونية إنه يجب توجيه سؤال عند مدخل المستشفى للمريض، ومطالبته ببطاقة الشفاء، وسؤاله أين هو مسجل.

وأشار وزير العمل أن النظام الجزائري يضمن تغطية كل الجزائريين سواء من خلال التأمين أو أصحاب الحقوق أو المعوزين، مؤكدا أن الذين لا يحملون بطاقة الشفاء هم في السوق السوداء، مطالبا بمنعهم من العلاج في المستشفيات، معتبرا أنهم هم سبب عدم التوازنات المالية، وأردف قائلا إن في الجزائر الجميع يستفيد من مجانية العلاج وليس الجميع يدفع.

وقد أثار تصريح وزير العمل ردود فعل غاضبة وسط الجزائريين خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث خلفت هذه التصريحات موجة من الاستنكار.

ويأتي تصريح وزير الصحة مختار حسبلاوي ليتناقض مع تصريح زميله وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في أقل من 24 ساعة الذي طالب فيه من المستشفيات عدم السماح لغير حاملي بطاقات الشفاء من العلاج، لتتواصل بذلك فوضىالتصريحات وتضاربها بين أعضاء حكومة أحمد أويحيى والتي تحولت إلى ظاهرة في الساحة السياسية في عدد من القضايا والملفات وعلى أكثر من صعيد على غرار ما حصل مع ملف وباء الكوليرا وما صاحبه من تضارب في التصريحات.