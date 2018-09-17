أدرجت قائمة المأكولات الأكثر تسببا في الإصابة بالأمراض

وزارة الصحة تعلن عن تدابير وقائية لتفادي التسممات الغذائية

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن التدابير الوقائية التي يجب اتباعها واحترامها لتفادي الإصابة بالتسممات الغذائية لا سيما نظافة اليدين والأواني والموادالغذائية قبل الطهي، واحترام قواعد التبريد أثناء التخزين والنقل، وتفادي استهلاك علب المصبّرات المشوّهة، وعدم ترك الطعام المطبوخ لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة، كما أشارت الوزارة إلى قائمة المواد الغذائية الأكثر تسببا في حالات التسممات الغذائية لا سيما الحلويات، اللحم المفروم، البيض، ومنتجات الحليب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات التسممات الغذائية تم تسجيلها خلال السنوات الثلاث الأخيرة وأصبحت تشكل خطرًا حقيقيا على الصحة العمومية ناهيك عن أعباء التكفل بها مشيرا في ذات السياق إلى أن هذه التسممات يتم تسجيلها خاصة خلال الحفلات والأعراس والإطعام الجماعي بشكل عام وأن المواد الغذائية المسببة لهذه الحالات غالبًا ما تتمثل في الحلويات، اللحم المفروم، البيض، ومنتجات الحليب.

وفي هذا الصدد، توصي وزارة الصحة مرة أخرى بضرورة احترام جملة من التدابير الوقائية وفي مقدمتها نظافة اليدين ونظافة الأواني، الغسل الجيد للموادالغذائية قبل الطهي، الطهي الجيد للأغذية، واحترام قواعد التبريد أثناء تخزين ونقل المواد الغذائية مع استعمال مواد غذائية طازجة.

كما أوصت مصالح الوزارة بتدابير أخرى من بينها الاستعانة عند الحاجة بنصائح المكاتب البلدية للنظافة ومصالح الوقاية التابعة لقطاع الصحة والتحقق من تاريخ إنتهاء الصلاحية وإذابة اللحوم المجمدة في الثلاجة أو الفرن الكهربائي كما لا يجب ترك اللحوم المجمدة في درجة حرارة الغرفة، بالإضافة إلى عدم استهلاك علب المصبّرات المشوهة أي المنتفخة، وذات الرائحة الغريبة عند الفتح و ضع الطعام في حاويات مغلقة لتجنب التلامس بين الأطعمة النيئة والأطعمة الجاهزة للأكل وعدم ترك الطعام المطبوخ لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة.