اختلاس منح وسحب 600 مليون سنتيم من حسابها بطرق مشبوهة

منخرطو تعاضدية الأشغال العمومية يطالبون بتدخل الحكومة

وجّه منخرطون في التعاضدية العامة للأشغال العمومية نداء استغاثة إلى وزيري العدل والعمل، من أجل التدخّل لوضع حد لما وصفوه بـ التجاوزات الخطيرة ذات الطابع الجزائي والمتعلقة باختلاس منح وتجاوزات من طرف منتحل صفة المدير للتعاضدية.

اتهم منخرطون في التعاضدية، في وثيقة عبارة عن مراسلة إلى وزير العدل الطيب لوح، والأمين العام لوزارة العمل، منتحل صفة مدير التعاضدية والرئيس السابق، بتحويل منح متقاعدي مديرية الأشغال العمومية لولاية سيدي بلعباس إلى حساب مندوب مديرية الأشغال العمومية لولاية بسكرة، وسحب أكثر من 600 مليون سنتيم من حساب الخزينة عن طريق مغالطات وعلاقات مشبوهة موضوع التحقيق على مستوى محكمة الزيادية بمجلس قضاء قسنطينة.

وأرفق أصحاب الشكوى مراسلتهم بنسخة عن أداء مدني لدى غرفة التحقيق رقم 10 بمحكمة سيدي امحمد ومذكرة الطلبات وكذا قرار غرفة الاتهام رقم 0054 مجلس قضاء الجزائر وشكوى مرفقة بادعاء مدني غرفة التحقيق رقم 05 محكمة الزيادية مجلس قضاء قسنطينة.

ووفقا لما تضمنته المراسلة التي اطلعت عليها المحور اليومي، وتحمل توقيع المدير العام طه بن سعيد، فإنه رغم إقرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر ومطالبة قاضي التحقيق بمواصلة التحقيق في المخالفات والتجاوزات موضوع الشكوى، لكن إلى غاية اليوم مازالت في الأدراج، وبقي المشتكى منهم متماديا من خلال تخريب ممتلكات التعاضدية وسرقة وثائق وسيارة التعاضدية ما استجوب بالمتصرف الإداري المؤقت المعين من طرف وزارة العمل إيداع شكوى لدى محكمة مقر إقامة المشتكى منه الكائنة بمحكمة الزيادية مجلس قضاء قسنطينة منذ أكثر من خمسة أشهر، وطالب أصحاب الشكوى من وزير العدل، فتح تحقيق وإنصاف المظلومين وإعادة الحقوق إلى ذويها.

حكيمة ذهبي