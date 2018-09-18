المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في زيارة اليوم للجزائر

يقوم المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فرناندو أرياس الثلاثاء بزيارة عمل الى الجزائر بدعوة من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة ستشكل مناسبة لتقييم التعاون بين الجزائر والمنظمة وكذا تدارس سبل ووسائل توطيده وتعزيزه.

وسيقوم أرياس خلال فترة تواجده بالجزائر بجلسات عمل مع أعضاء اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بتنفيذ معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية كما سيزور المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام التابع للدرك الوطني.