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دمج اللغة العربية في التقنيات الحديثة

  18 سبتمبر 2018 - 12:38   قرئ 32 مرة   0 تعليق   الوطني
دمج اللغة العربية في التقنيات الحديثة

تحل قريبا الذكرى العشرون لتأسيس المجلس الأعلى للغة العربية المصادفة لـ 26 سبتمبر من كل سنة وفي هذا الصدد قال رئيسه البروفيسور صالح بلعيد بأن المجلس استطاع بفضل مساره  الكبير أن يسجل وثبات جد متميزة، تتجلى في حضوره في مختلف الوزارات والقطاعات والمؤسسات الوطنية، كما نال المجلس الكثير من العضويات في المؤسسات الدولية فضلا عن منتوجه الذي يتماشى مع واقع التقنيات المعاصرة

 

وأوضح بلعيد لدى نزوله هذا الثلاثاء ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى ،بأن منشورات المجلس الأعلى للغة العربية الذي تأسس في ذات سبتمبر من عام 1998، تجاوزت اليوم 300 منشور وأننا "نعمل اليوم على جعلها متاحة تقنيا وعبر شبكة الانترنيت، مؤكدا بأن المجلس سيقيم احتفائية يوم 23 من سبتمبر الجاري بالمكتبة الوطنية تكون بمثابة وقفة علمية متأنية ودقيقة جدا، كما ستكون فرصة  لوضع منهج متميز يساير الأحداث المعاصرة من خلال توفير منتوجات المجلس عبر الشبكة العنكبوتية وبآخر التقنيات"، مثنيا في هذا الإطار على وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي وفرت فريقا محترفا من أجل معلمة المخطوطات الجزائرية وموسوعة الجزائر وكذا معجم الثقافة الجزائرية، وإتاحتها للعالم ضمن الشبكة العنكبوتية. 

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