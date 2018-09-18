وفاة أربعة أشخاص بباتنة في حادث مرور

توفي صبيحة اليوم الثلاثاء أربعة أشخاص من عائلة واحدة، أب وأم وابنتيهما، في حادث مرور بإقليم بلدية تازولت بولاية باتنة، حسبما علم من مديرية الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام على المستوى المحلي لمديرية الحماية المدنية النقيب عبد المالك بوعافية لوكالة الأنباء الجزائرية بأن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و43 سنة توفوا جميعا بعين المكان بعد اصطدام عنيف بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية كانت تقلهم، وأضاف المتحدث بأن حادث المرور الأليم وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 31 الرابط بين ولايتي باتنة وبسكرة مرورا ببلدية تازولت بإقليم منطقة مركونة التي تعد'' نقطة سوداء لكثرة حوادث المرور بها''