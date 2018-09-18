7 ملايين عطلة مرضية خلال السداسي الأول

100 مليار سنتيم تعويضات العطل المرضية سنة 2017

-انخفاض عدد العطلة المرضية بنسبة 18 بالمائة مقارنة بسنة 2017

أبرز المدير العام المساعد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء محي الدين واقنوني، أن القيمة المالية للعطل المرضية قصيرة المدى المعوضة من طرف الصندوق بلغت أكثر من مليار دينار سنة 2017، مضيفا أن عدد العطل المرضية بلغت خلال السداسي الأول من السنة الجارية 7 ملايين عطلة. وأشار واقنوني إلى أن بإمكان الشخص البطال إيداع ملف للحصول على بطاقة الشفاء كباقي المؤمنين.

أوضح واقنوني لدى نزوله ضيفا على قناة خاصة، أن قيمة التعويضات المالية للعطل المرضية قصيرة المدى المعوضة من طرف الصندوق بلغت مليارا و20 ألف دينار خلال سنة 2017، مشيرا في الصدد إلى أن سنة 2018 قد شهدت تناقص التعويضات بنسبة 1.09 بالمائة، أي بقيمة مليار و18 ألف دينار.

وأكد المدير العام المساعد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن عدد العطل المرضية بلغت في السداسي الأول من السنة الجارية 7 ملايين عطلة مرضية، وأشار المسؤول إلى كثرة العطل المرضية، قائلا إنها بلغت مستويات خطيرة.

في سياق ذي صلة، أكد المدير العام المساعد لـ الكناص أن العدد شهد انخفاضا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بسنة 2017، الذي سُجّلت فيه 9 ملايين و340 ألف عطلة مرضية. وبخصوص رفض الصندوق العطل المرضية المقدمة، أوضح واقنوني أن المؤمَّن الذي ترفض عطلته المرضية يمكنه تقديم طعن.

وبخصوص تمكين المواطنين العاطلين عن العمل من بطاقات الشفاء، أكد المدير العام المساعد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أن البطال بإمكانه الحصول على بطاقة الشفاء كباقي المؤمنين، موضحا أن كل شخص بطال يقوم بإيداع ملف الاستفادة من بطاقة شفاء ليقتني الدواء الذي يحتاجه.

وأكد واقنوني أن أكثر من 13 مليون جزائري يملكون بطاقة شفاء و39 مليون مؤمَّن.

يذكر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء الاجتماعي قد عوض في سنة 2017 أكثر من 14 مليون عطلة مرضية بغلاف مالي قدره 8.16 مليار دينار، حيث اتخذ الصندوق تدابير لإعادة تكييف آليات المراقبة من أجل مكافحةالعطل المرضية غير القانونية لجعلها تتناسب مع الأوضاع الصحية للمؤمنينالاجتماعين في إطار احترام مبادئ وأخلاقيات ممارسة مهنة الطب، وقدر أعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بزيارة أكثر من 171 ألف مؤمن اجتماعي مستفيد من عطل مرضية في 2017 في إطار المراقبة الإدارية، حيث تم الكشف عن رفض 18421 عطلة مرضية.