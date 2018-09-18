طالبت بتوسيع المؤسسات التربوية لتفادي الاكتظاظ داخل الأقسام

بن غبريت تدعو وزارة السكن والولاة إلى تفادي الترحيل بعد انطلاق الموسم الدراسي

دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، وزارة السكن والعمران والمدينة وولاة الجمهورية والسلطات المحلية إلى تفادي عمليات الترحيل بعد انطلاق الموسم الدراسي، وتسليم المؤسسات التربوية قبل إعداد الخارطة المدرسية، بالإضافة إلى توسيع المؤسسات وإضافة حجرات تماشيا مع زيادة عدد المتمدرسين مستقبلا لتفادي الاكتظاظ داخل الأقسام الذي تحول إلى ظاهرة في قطاع التربية خاصة مع ارتفاع عدد التلاميذ الذي تجاوز هذه السنة تسعة ملايين تلميذ في مختلف الأطوار التعليمية.

أكدت وزيرة التربية أن الدراسة في الشاليهات ببعض بلديات العاصمة ستكون لمدة مؤقتة، مضيفة أن عمليات الترحيل الكبيرة خاصة في الجهة الغربية هي التي أجبرت الوزارة على وضع الشاليهات ببعض الأحياء السكنية، من أجل مواصلة الدراسة خاصة وأن المؤسسات التربوية الموجودة بتلك البلديات تعرف اكتظاظا كبيرا، مضيفة أن الوضع مؤقت إلى غاية رفع التجميد عن المشاريع التربوية من أجل بناء مؤسسات تربوية قريبا.

حضرت بن غبريت بدعوة من وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، رفقة والى العاصمة عبد القادر زوخ، زيارة عمل إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله، أين كان في استقبال الوفد الوزاري، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية، مرفوقا بالسلطات المحلية، حيث تم افتتاح برنامج العمل، بوضع الحجر الأساس لإنجاز مشروع 2700 سكن ترقوي عمومي، من صيغة الأحياء السكنية المدمجة، والذي يتضمن ثانوية، متوسطة وأربع مجمعات مدرسية، ليتم بعد ذلك، تدشين ثانوية ومدرسة ابتدائية بذات المدينة التي تحتوي أيضا، على متوسطة وابتدائية أخرى، مبرمجة في مجملها لاستقبال 2310 تلميذ في مختلف الأطوار.

في ذات السياق قدمت وزيرة التربية الوطنية بعض الاقتراحات بخصوص انجاز وتسليم الهياكل التربوية للعمل بها مستقبلا من أجل تفادي الوقوع في مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام الذي تحول إلى ظاهرة يعيشها التلاميذ منذ عدة سنوات خاصة مع ارتفاع عدد التلاميذ البالغ عددهم هذه السنة أزيد من 09 ملايين تلميذ، وتتمثل تلك الاقتراحات في إمكانية الأخذ بعين الاعتبار توسيع المؤسسات وإضافة حجرات تماشيا مع زيادة عدد المتمدرسين مستقبلا، وإمكانية تسليم المؤسسات التربوية قبل إعداد الخارطة المدرسية، لتفادي عمليات الترحيل بعد انطلاق الموسم الدراسي.