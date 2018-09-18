شريط الاخبار
الكشف عن المعلومات الشخصية لـ 1000 مختف قسرا خلال حرب الجزائر الأنظار تتجه نحو اجتماع الجزائر...وبرميل النفط في حدود الـ 80 دولارا الإمارات تستهدف السوق الجزائرية كبوابة للتصدير نحو إفريقيا وأوروبا باستثمارات جديدة بن غبريت تدعو وزارة السكن والولاة إلى تفادي الترحيل بعد انطلاق الموسم الدراسي وزارة الفلاحة تؤكد وفرة البطاطا بزرع 27 ألفا من أصل 60 ألف هكتار الجزائر ستحقق اكتفاءها الذاتي من الشعير بعد سنتين! 100 مليار سنتيم تعويضات العطل المرضية سنة 2017 نفطال تفتح تحقيقا حول انفجار أنبوب لنقل الغاز ببن طلحة ضرورة الاستغلال الأمثل والعقلاني لقدرات الجيش لتحقيق المردودية المرجوة ولد قابلية يهاجم جماعة ياسف سعدي ويتحدث عن تصفية عبان رمضان الجيش يعثر على 80 كلغ من المواد الكيماوية المستعملة في صناعة المتفجرات الجامعة الصيفية لـ أفسيو من 5 إلى 7 أكتوبر بفندق الغزال الذهبي حسبلاوي يؤكّد أن مجّانية العلاج مكسب أساسي لا رجعة فيه دمج اللّغة العربية في التقنيات الحديثة سنطالب فرنسا بالاعتراف بمجازر 17 أكتوبر كجريمة دولة 6 ألاف طالب جديد يلتحق بجامعة الجزائر 2 صاحب وكالة سياحية ينصب على مرضى يأملون في العلاج خارج الوطن أوجيتيا والأفلان يطلقان الحملة الإعلامية للعهدة الخامسة نغزة: بروتوكول اتفاق لتحسين مناخ الأعمال بالمنطقة المتوسطة بالصور : جثمان أيقونة الأغنية القبائلية العصرية، جمال علام، يحل ببجاية رئيس الجمهورية ينهي مهام 04 ألوية ويجري حركة في القيادات المركزية اجتماع أوبك بالجزائر منعرج هام لضمان توازن سوق النفط بنك بدر يرفع نسبة القروض الممنوحة للفلاحين إلى 30 % المشاكل الإدارية تقود رموز الكرة الجزائرية إلى الهاوية حسبلاوي ينفي اشتراط بطاقة الشفاء لتقديم العلاج في المستشفيات ارتفاع إنتاج القمح الصلب بـ 30 مليون قنطار إجراءات وقائية لتفادي انتشار الملاريا مرسوم رئاسي سيصدر لتحديد قائمة المهن الشاقة منخرطو تعاضدية الأشغال العمومية يطالبون بتدخل الحكومة وزارة الصحة تعلن عن تدابير وقائية لتفادي التسممات الغذائية وزارة السكن تنفي إسقاط شرط الترتيب التسلسلي للحصول على سكنات عدل حجار يقضي على آمال المقيمين وينفي تنظيم دورة استدراكية لهبيري يحث على تجسيد مبدأ الشرطة في خدمة المواطن انطلاق موسم العمرة 1440 دون الجزائريين مير باب الوادي السابق متهم بقذف الناطق الرسمي لـ الأرندي لقاء ثلاثي مرتقب بين ولد عباس، سيدي السعيد وحداد الحكومة تبحث عن أسواق خارجية للفلين الجزائري ورفع عراقيل التصدير مساهل يجدد حرص الجزائر على الرقي بالشراكة مع الإمارات قايد صالح: المسؤولية تكليف تقتضي الالتزام بالضوابط العسكرية والأمانة في الأداء عمال مركب الحجار يطالبون بحل النقابة وتجديد فروعها
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. بن غبريت تدعو وزارة السكن والولاة إلى تفادي الترحيل بعد انطلاق الموسم الدراسي

طالبت بتوسيع المؤسسات التربوية لتفادي الاكتظاظ داخل الأقسام

بن غبريت تدعو وزارة السكن والولاة إلى تفادي الترحيل بعد انطلاق الموسم الدراسي

  18 سبتمبر 2018 - 21:14   قرئ 62 مرة   0 تعليق   الوطني
بن غبريت تدعو وزارة السكن والولاة إلى تفادي الترحيل بعد انطلاق الموسم الدراسي

دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، وزارة السكن والعمران والمدينة وولاة الجمهورية والسلطات المحلية إلى تفادي عمليات الترحيل بعد انطلاق الموسم الدراسي، وتسليم المؤسسات التربوية قبل إعداد الخارطة المدرسية، بالإضافة إلى توسيع المؤسسات وإضافة حجرات تماشيا مع زيادة عدد المتمدرسين مستقبلا لتفادي الاكتظاظ داخل الأقسام الذي تحول إلى ظاهرة في قطاع التربية خاصة مع ارتفاع عدد التلاميذ الذي تجاوز هذه السنة تسعة ملايين تلميذ في مختلف الأطوار التعليمية.

أكدت وزيرة التربية أن الدراسة في الشاليهات ببعض بلديات العاصمة ستكون لمدة مؤقتة، مضيفة أن عمليات الترحيل الكبيرة خاصة في الجهة الغربية هي التي أجبرت الوزارة على وضع الشاليهات ببعض الأحياء السكنية، من أجل مواصلة الدراسة خاصة وأن المؤسسات التربوية الموجودة بتلك البلديات تعرف اكتظاظا كبيرا، مضيفة أن الوضع مؤقت إلى غاية رفع التجميد عن المشاريع التربوية من أجل بناء مؤسسات تربوية قريبا.

حضرت بن غبريت بدعوة من وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، رفقة والى العاصمة عبد القادر زوخ، زيارة عمل إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله، أين كان في استقبال الوفد الوزاري، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية، مرفوقا بالسلطات المحلية، حيث تم افتتاح برنامج العمل، بوضع الحجر الأساس لإنجاز مشروع 2700 سكن ترقوي عمومي، من صيغة الأحياء السكنية المدمجة، والذي يتضمن ثانوية، متوسطة وأربع مجمعات مدرسية، ليتم بعد ذلك، تدشين ثانوية ومدرسة ابتدائية بذات المدينة التي تحتوي أيضا، على متوسطة وابتدائية أخرى، مبرمجة في مجملها لاستقبال 2310 تلميذ في مختلف الأطوار.

في ذات السياق قدمت وزيرة التربية الوطنية بعض الاقتراحات بخصوص انجاز وتسليم الهياكل التربوية للعمل بها مستقبلا من أجل تفادي الوقوع في مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام الذي تحول إلى ظاهرة يعيشها التلاميذ منذ عدة سنوات خاصة مع ارتفاع عدد التلاميذ البالغ عددهم هذه السنة أزيد من 09 ملايين تلميذ، وتتمثل تلك الاقتراحات في إمكانية الأخذ بعين الاعتبار توسيع المؤسسات وإضافة حجرات تماشيا مع زيادة عدد المتمدرسين مستقبلا، وإمكانية تسليم المؤسسات التربوية قبل إعداد الخارطة المدرسية، لتفادي عمليات الترحيل بعد انطلاق الموسم الدراسي.

نبيل شعبان

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات