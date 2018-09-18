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رئيس جمعية المالغ يكشف حقائق تاريخية

ولد قابلية يهاجم جماعة ياسف سعدي ويتحدث عن تصفية عبان رمضان

  18 سبتمبر 2018 - 21:15   قرئ 75 مرة   0 تعليق   الوطني
ولد قابلية يهاجم جماعة ياسف سعدي ويتحدث عن تصفية عبان رمضان

قال وزير الداخلية الأسبق، رئيس جمعية المالغ خلال الثورة، دحو ولد قابلية، إنّ خلافات عميقة في لجنة التنفيذ والتنسيق للثورة التحريرية بعد خروجها إلى القاهرة أدت إلى تصفية مهندس مؤتمر الصومام عبان رمضان.

 

قدّم ولد قابلية، الذي نزل ضيفا على منتدى يومية المجاهد أمس، حقائق تاريخية بخصوص الثورة، لاسيما ما تعلق بتصفية الشهيد عبان رمضان. وقال رئيس  جمعية المالغ سابقا، إنّ لجنة التنفيذ والتنسيق للثورة الجزائرية كانت تعاني من نقائص، لافتا إلى أنّ النزاعات فيها بلغت حدا بعيدا.

ودافع ولد قابلية بشدة عن مؤتمر الصومام، لافتا إلى أنه أعطى للثورة أول قيادة جماعية، مشيرا إلى أنّ خروج الثورة إلى القاهرة وسّع رقعة المسؤولين وازدادت المشاكل وحصلت انشقاقات وخلافات حادة أدت إلى تصفية المسير الأساسي عبان رمضان، الذي كانت تنقصه الإمكانات حتى يقوم بالواجب سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وأكد ولد قابلية، أن المخابرات الجزائرية كانت موحدة آنذاك، حين كان يشرف عليها عبد الحفيظ بوالصوف، ولديها أصدقاء كثر، مضيفا أن هؤلاء قدّموا الكثير للثورة، في صورة صالح بعكوير المساعد الأول للحاكم الفرنسي الذي تعرض للظلم من قبل الثوار،معتبرا أن الشهيد بعكوير قدم الكثير للوطن، ومن أهم ذلك مشروع قسنطينة وحول نوايا فرنسا فيما يتعلق بالبترول.وأضاف ولد قابلية أن هناك العديد منهم في العاصمة كان يعملون في المخابرات بشرط عدم التصريح بهم لمجاهدي الثورة أو جبهة التحرير، حتى لا يكتشف أمرهم.ولفت المسؤول، إلى أن بعكوير اتصل بفرحات عباس في الهند والتحق بالثورة وقدم مساهمات جليلة لمخابرات الثورة التحريرية، موضحا أنعائلته لم تطلب يوما صفة الشهيد ونحن من رفعنا الظلم عنها.

وأوضح الوزير الأسبق للداخلية أن جماعة  ياسف سعدي طعنت في بعض الشهداء والمجاهدين ووصفتهم بالخائنين، مضيفا أن المجاهدة فضيلة عطية التي كانت كاتبة عند السفاح لاكوست، خدمت بصدق الثورة الجزائرية والمخابرات السرية آنذاك، حيث قدمت وثائق سرية لمحفوظ قداش، لتأتي جماعة ياسف سعدي وتعتبرها خائنة، هي والعديد منها ممن تم الطعن في جهادهم.

وأضاف ولد قابلية، أن آيت أحمد أول مسؤول اقترح تأسيس حكومة في الهجرة، وتبعته دعوة ندوة طنجة سنة 1958 التي سمحت بخلق الأحزاب الوطنية الأساسية سواء جبهة التحرير الوطني وفي المغرب وتونس، مؤكدا أنه كان من الضروري التنسيق للقاء الأحزاب، خاصة أن جبهة التحرير الوطني كانت في حاجة إلى دعم سياسي.

حكيمة ذهبي

 

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