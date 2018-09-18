الحادث خلف وفاة شخصين

نفطال تفتح تحقيقا حول انفجار أنبوب لنقل الغاز ببن طلحة

تم إيفاد لجنة تحقيق لتحديد أسباب الحريق الذي نشب على مستوى أنبوب لنقل غاز البترول المميع على مستوى بن طلحة ببراقي بالعاصمة، حسبما أفاد به بيان للمؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتوجات البترولية نفطال.

أوضح البيان أن نتائج هذا التحقيق سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب،وحسب المصدر فإن الحريق قد نشب يوم الإثنين في حدود الساعة الثانية بعد الظهر على مستوى أنبوب الغاز الواقع بالنقطة الكيلوميترية 10 في حقل بأعالي منطقة بن طلحة ببراقيبالعاصمة.

وأضاف البيان أنه تم إيفاد مسؤولين وفرق أمن تابعة لنفطال إلى عين المكان، إلى جانب مسؤولي وأعوان الحماية المدنية، وسخرت كافة الوسائل لإطفاء الحريق.

وطمأنت نفطال بأنه تم إطفاء الحريق وأن كل التدابير تم اتخاذها لضمان تأمين تزويد السكان بغازي البوتان والبروبان.

يذكر أن الحادث أدى إلى وفاة شخصين وجرح آخر في هذا الحادث المأساوي حسب حصيلة الحماية المدنية.