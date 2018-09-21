قايد صالح ينصّب قائد الناحية العسكرية الثالثة هذا الأحد

يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من يوم غد السبت، بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار ينصب خلالها قائد هذه الناحية العسكرية.

وأوضح اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن "الفريق أحمد قايد صالح سيترأس يوم الأحد 23 سبتمبر 2018، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني مراسم تنصيب اللواء مصطفى سماعلي قائدا للناحية العسكرية الثالثة خلفا للواء سعيد شنقريحة، الذي عين قائدا للقوات البرية