ثلاثة قتلى في حادث مرور قرب حاسي مسعود

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث مرور وقع الخميس بالقرب من منطقة حوض الحمراء بإقليم دائرة حاسي مسعود (80 كلم جنوب/ شرق ورقلة)، حسبما استفيد من مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية على مستوى النقطة الكيلومترية (7) على الطريق الوطني رقم (3) في شطره الرابط بين مدينتي حاسي مسعود وتقرت إثر اصطدام عنيف بين سيارة إسعاف رباعية الدفع وشاحنة نصف مقطورة، مما تسبب في وفاة الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن سيارة الإسعاف، مثلما تم توضيحه.

وتم إجلاء جثث الضحايا (بين 18 و34 سنة) إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "حسين آيت أحمد" بحاسي مسعود، حسب ذات المصدر.