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فيضانات باب الوادي عبرة ولا أحد اعتبر!

أمطار الخريف تحصد 6 أرواح وخسائر مادية فادحة

  21 سبتمبر 2018 - 14:48   قرئ 74 مرة   0 تعليق   الوطني
أمطار الخريف تحصد 6 أرواح وخسائر مادية فادحة

-إداريون لتسيير الملف دون الاستناد إلى خبراء في المجال 

عاش الجزائريون ليلة الأربعاء إلى الخميس، ليلة رعب أخرى، جعلت كابوس فيضانات باب الواد يخيّم على أذهانهم، بعدما صوّرت مشاهد تناقلتها هواتف المصورين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حجم السيول التي كانت تجرف البشر والأوحال والسيارات بولاية قسنطينة، بعد تساقط كمية من الأمطار في ظرف ساعة من الزمن. 

لم تنجح السياسات المتعاقبة للوزارات والمصالح المعنية في فرض سياسة وقائية لتجنيب المناطق الحضرية تبعات الأخطار المحتملة للكوارث الطبيعية وانجراف التربة وارتفاع منسوب الوديان، حيث فشلت وزارة الموارد المائية في وضع مخطط وطني لحماية المدن من الفيضانات، في حين ما زالت وزارة الداخلية تعتمد على أشخاص إداريين لتسيير ملف بمثل هذه الخطورة دون الاستناد إلى خبراء في هذا المجال. يضاف إلى ذلك -باعتراف السلطات العمومية على رأسها وزير الداخلية- بفوضى العمران وعشوائية مخططات السير إلى جانب سلوكات المواطنين الذين يتركون المواد المستعملة للبناء على قارعة الطريق، مما يهدد بكارثة قائمة في كل لحظة تعرض حياة المواطنين للأخطار، لاسيما أولئك الذين شيدوا مبانيهم فوق الوديان الجافة في ظل الانسداد الذي تشهده أغلب مجاري وبالوعات المدن، جراء تقصير في عمل مصالح التطهير التابعة للسلطات المحلية. 

أمطار الخريف تزرع الرعب في نفوس الجزائريين 

أدخلت أمطار الخريف الجزائريين في رعب من هول الفيضانات التي غرقت فيها أربع ولايات كبرى مع تساقط أولى قطرات المطر، تسببت بهلاك ستة أشخاص، ومرّت على أذهان المواطنين كارثة فيضانات باب الوادي، في الوقت الذي لم تتغير فيه ملامح المدن الكبرى والعاصمة تحديدا عن تلك الوضعية التي كانت تعيشها قبيل كارثة 2001، حيث بات مشهدا عاديا أن يرى المرء أحياء كاملة تغرق في المياه، وطرق في قلب كبرى مدن البلاد تتحول إلى مسابح عملاقة، بل تكفي ساعة واحدة من المطر الشديد لتشكل سيولا تجر وراءها أرواحا.

شهدت عدة مدن جزائرية في غضون الأسبوع الجاري تساقط أمطار طوفانية، تسببت في وقوع خسائر مادية وبشرية كبيرة، لاسيما أنّ موسم الأمطار ما زال لم يحلّ بعد، ولا تعتبر هذه الكميات التي تهاطلت سوى قطرات في فصل الخريف. وباتت ساعة من واحدة من تهاطل الأمطار كافية لتحويل كبرى شوارع البلاد ومدنها إلى مسابح وسيول، مخلفة ضحايا وخسائر مادية فادحة.

وشهدت البلاد نهاية الأسبوع الماضي غرق ولاية تبسة في سيول الأمطار، مما تسبب في هلاك طفل في الخامسة وإصابة 18 شخصا بجروح متفاوتة، لتدخل ولاية أم البواقي وتيسمسيلت في السيناريو الأسود ذاته، مما تسبب في هلاك شخصين وإلحاق أضرار متفاوتة بالممتلكات وسدّ الطرق لساعات طويلة. وفي حصيلتها، تحدثت مصالح الحماية المدنية لأم البواقي عن هلاك شخص يبلغ من العمر 28 سنة متأثرًا بصعقة كهربائية تعرض لها ببلدية بئر الشهداء، حيث كان الضحية رفقة ثلاثة أفراد من عائلته، حين حاصرتهم المياه، إذ لجأ الأفراد إلى الشجرة عكس الضحية الذي تأخر في اللحاق بهم. أما في ولاية تيسمسيلت فأدت الأمطار الغزيرة والفيضانات في وادي ملاح إلى غلق الطريق الوطني المزدوج رقم 19، على مستوى بلدتي لرجام وبرج بوعامة، كما تسببت الأمطار الغزيرة والرياح في تسرب المياه إلى عدة منازل في بلدة لرجام. في حين تم تسجيل فيضانات بعدة أحياء تقع عبر مختلف بلديات ولاية المدية بسبب تساقط أمطار غزيرة، حيث تدخلت فرق الحماية المدنية لفتح الطرق وإزالة أغصان الأشجار التي سقطت بسبب الرياح القوية التي هبت على المنطقة. وعاش سكان ولاية قسنطينة، الأربعاء 19 سبتمبر، كارثة طبيعية، عقب تساقط أمطار رعدية لمدة 30 دقيقة، نتجت عنها فيضانات عارمة توفي إثرها شخصان وجرح آخرون، في حصيلة أولية، ليكون سكان ولاية عنابة على موعد مع كارثة طبيعية لم تشهد خسائر في الأرواح.

 حكيمة ذهبي
 

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