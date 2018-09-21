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قالت إن الضربات القاصمة التي تلقتها بقاياه قزمت نشاطه

كتابة الدولة الأمريكية تشيد بنتائج الجيش في مكافحة الإرهاب ودوره الإقليمي

  21 سبتمبر 2018 - 14:53   قرئ 63 مرة   0 تعليق   الوطني
كتابة الدولة الأمريكية تشيد بنتائج الجيش في مكافحة الإرهاب ودوره الإقليمي

-تأمين الحدود لمنع تسلل "الدواعش" أولوية قوات الجيش 

أشادت كتابة الدولة الأمريكية بجهود الجزائر في مكافحة التنظيمات الإرهابية، قائلة إن أرقام وزارة الدفاع الوطني فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب تؤكد استمرار الضغط على الجماعات الإرهابية كما يتضح من خلال أعداد الإرهابيين الذين قُتلوا أو أسروا أو استسلموا، وكذلك الأسلحة التي تم ضبطها والمخابئ التي تم تدميرها، مشيرة إلى تكبد التنظيمات الإرهابية خسائر في صفوفها قللت إلى حد كبير من قدرتها على النشاط داخل الجزائر. 

قالت الخارجية الأمريكية إن "الجزائر ليست عضوا في الائتلاف العالمي لمحاربة داعش، ومع ذلك شاركت في بعض اجتماعات التحالف بصفة ملاحظ، كما دعمت الجزائر الجهود الرامية لمكافحة "داعش" بطرق أخرى، مثل برامج مكافحة الرسائل، وبرامج بناء القدرات مع الدول المجاورة، كما أنها تشارك في رئاسة مجموعة العمل الخاصة ببناء القدرات في منتدى مكافحة الإرهاب العالمي، والجهود التي تتم في القارة الإفريقية"، كما سجل التقرير بعض العمليات الإرهابية العام الماضي، والتي تبنتها بعض التنظيمات الإرهابية، وتمثلت في هجمات على قوات الأمن باستخدام متفجرات، والألغام المزروعة، والحواجز المزيفة والكمائن. وأكد التقرير الأمريكي أن الحكومة الجزائرية أبقت على سياسة "لا تنازلات" فيما يتعلق بالأفراد أو الجماعات التي تختطف مواطنين بغرض طلب فدية. 

تأمين الحدود لمنع تسلل "الدواعش" أولوية قوات الجيش 

أكد التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية أن أمن الحدود ظل أولوية قصوى للحيلولة دون تسلل الإرهابيين من البلدان المجاورة، وتم اتخاذ تدابير لزيادة أمن الحدود، وأشار إلى التنسيق القائم بين الجزائر وتونس على طول الحدود المشتركة، كما أنشأت الجزائر خندقا وسياجا على طول الجزء الجنوبي من حدودها مع تونس، ونشرت 3000 جندي إضافي على الحدود الليبية، ووضعت معدات مراقبة وجدارا إسمنتيا على طول الحدود مع المغرب، كما رفعت الجزائر من استخدام تقنيات المراقبة الجوية، إضافة إلى مراقبة قوائم المسافرين على الرحلات الداخلية والخارجية. وأفاد مسؤولون حكوميون بأن جميع المراكز الحدودية تستطيع الوصول إلى قاعدة بيانات الإنتربول، وقال إن الجزائر شدّدت الإجراءات القانونية لمكافحة الإرهاب بعد التغييرات في الإجراءات الجنائية، وقال إن وزارة الدفاع قدمت دوريا تقارير بشأن العمليات التي تنفذها في مجال مكافحة الإرهاب. 

إشادة بالدور الإقليمي الذي تلعبه الجزائر 

بخصوص التعاون الدولي والإقليمي، قال التقرير إن الجزائر عضو نشط في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وهي عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وفي عام 2017، عين الاتحاد الإفريقي المنسق الجزائري لجهوده في مكافحة الإرهاب. كما أن الجزائر عضو مؤسس في معهد العدالة الدولية وسيادة القانون، وشاركت في مشاريع متصلة بمكافحة الإرهاب قام بتنفيذها فرع الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب والجريمة. كما تشارك الجزائر أيضا في لجنة جيوش الساحل "سيموك"، وهي هيئة للتعاون بين الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، تم إنشاؤها لمحاربة أنشطة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في الساحل، حيث تستضيف الجزائر مقر الاتصال للمجموعة وتتولى تنسيق المعلومات. وأضاف التقرير أن الجزائر عضو في المجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، وتستضيف الشرطة الإفريقية "أفريبول"، كما تستضيف المركز الإفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب. وبصفتها رئيسًا مشاركًا لمجموعة عمل بناء القدرات لغرب إفريقيا، استضافت الجزائر الاجتماع العام لهذه المجموعة في أكتوبر 2017.

أسامة سبع

 

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