خلال الاجتماع التنسيقي بمركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني

"إنتربول" تشيد بتجربة الجزائر في الكشف عن المخاطر الكيماوية

أشاد خبراء الإنتربول المشاركون في الاجتماع التنسيقي، الذي انعقد بمركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني، بالتجربة الجزائرية في مجال الكشف عن المخاطر الكيماوية والحد منها.

تمحور الاجتماع حول موضوع برنامج الكشف عن المخاطر الكيماوية والحد منها، وأجمع المشاركون فيه على نجاعة التجربة الجزائرية في هذا المجال، بالإضافة إلى الوسائل والمبادرات النموذجية التي تقوم بها مختلف الهيئات والدوائر الأمنية والحكومية من أجل وضع استراتيجية حاسمة، سواء من حيث الترسانة التشريعية التي تنظم هذا الميدان الحساس أو من حيث الأدوات والتدابير العملياتية للحد من أخطار المواد الكيماوية بما فيها المواد الأولية التي تدخل في صناعة المتفجرات. وسمح هذا اللقاء بتوحيد الرؤى وتطوير القدرات العملياتية والتحليلية لرجال إنفاذ القانون ومختلف الدوائر والهيئات الحكومية لمحاربة الجريمة المنظمة والتهديدات الأمنية الناجمة عن المخاطر الكيمياوية. كما ناقش الخبراء جملة من المسائل والمواضيع التي تتعلق بمجال المخاطر الكيمياوية والمواد الأولية التي يمكن أن تشكل تهديدا أمني، حيث شكل هذا الاجتماع الذي اختتم يوم الأربعاء فرصة للخبراء لتبادل التجارب والخبرات الناجحة التي تسمح بتعزيز القدرات الوطنية في الحد من هذه المخاطر التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

منيرة إبتسام طوبالي