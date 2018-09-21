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دراسة طعون الممارسين الطبيين الأخصائيين بداية من 27 سبتمبر

تنصيب الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الناجحين في مناصبهم

  21 سبتمبر 2018 - 15:13   قرئ 30 مرة   0 تعليق   الوطني
تنصيب الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الناجحين في مناصبهم

أنهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عملية تنصيب كافة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الناجحين في مناصبهم العليا، كما اختتمت عملية توجيه الممارسين الطبيين الأخصائيين دفعة 2018 الخاضعين للخدمة المدنية، وستتم دراسة الطعون المحتملة بداية من 27 سبتمبر الجاري. 

أوضحت الوزارة في بيان لها  أن تنصيب الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الناجحين في المسابقة التي تم تنظيمها بمعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحساب سنة 2018 سيتم على مستوى مصالحهم المعنية في مناصبهم العليا بصفتهم "رؤساء مصالح استشفائية جامعية".

في ذات السياق؛ أشارت الوزارة إلى أن عملية توجيه الممارسين الطبيين الأخصائيين دفعة 2018 الخاضعين للخدمة المدنية والذين بلغ عددهم 1334 ممارسا، جرت في ظروف حسنة، وأن دراسة الطعون المحتملة ستتم خلال عشرة أيام التي تلي آخر أجل لتقديم الطعون وهو 27 سبتمبر الجاري.

من جهة أخرى؛ وفيما يخص المطالب المهنية والاجتماعية لهذا السلك، طالبت النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين والجامعيين، بمراجعة التعويضات الاستشفائية من خلال ضمان عمل وأجر متساويين عبر كل المؤسسات الاستشفائية، والحق في التقاعد، والاستفادة من يوم بيداغوجي، والعطلة الجامعية على غرار كل الأساتذة الجامعيين، إضافة إلى الحق في الأنشطة الربحية، ويأتي قرار الأساتذة الباحثين الاستشفائيين والجامعيين، ليعمق من أزمة قطاع الصحة التي يعيش على فوهة بركان من الإضرابات المتتالية لمختلف أسلاكه، لاسيما الأطباء المقيمين بالاضافة إلى كل من الأطباء الداخليين والأخصائيين.

 نبيل ش.
 

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