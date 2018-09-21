على خلفية الزيادات التي مست مختلف القطاعات

"كناس" يقرر الدخول في إضراب لاسترجاع كرامة الأستاذ الجامعي

من المنتظر أن يدخل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس" في إضراب وطني تنديدا بالوضع الراهن للأستاذ الجامعي من جهة وكذا الدفاع عن كرامته خاصة ما تعلق بسلم الأجور التي جعلته يتذيل الترتيب مقارنة بباقي الأساتذة في القطاعات الاخرى.

أعلن المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس" الدخول في إضراب وطني تنديدا بالوضع الراهن للأستاذ الجامعي من جهة وكذا الدفاع عن كرامته خاصة ما تعلق بسلم الأجور الذي جعله يتذيل الترتيب مقارنة بباقي الاساتذة في القطاعات الاخرى.

خرج الأمين العام للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس"، عبد الحفيظ ميلاط، عن صمته إزاء الوضع الراهن للاستاذ الجامعي خاصة فيما يتعلق بسلم الأجور المعتمد عليه بقطاع التعليم العالي والذي يصنف الاستاذ الجامعي في ذيل الترتيب، ميلاط وخلال اجتماع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي المنعقد في 20 سبتمبر 2018 بحضور أغلبية اعضائه، وبعد التشاور العميق والطويل حول الأزمة المفتعلة من قبل بعض الجهات وعلى رأسها الوصاية لأجل إبعاد أكبر وأهم نقابة وطنية للتعليم العالي عن الفعل الجامعي، ثم استغلال هذه الأزمة المفتعلة مند أكثر من 15 شهرا لتمرير قرارات مست بالدرجة الأولى الأستاذ الجامعي، كشف أن المكتب قرر تكليف الفروع المحلية الموحدة بعقد جمعيات عامة محلية، تحضيرا لحركة احتجاجية وطنية لرفع الأجور وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للأستاذ الجامعي.

وأردف الأمين العام لنقابة الأساتذة الجامعيين أن المجلس الوطني أكد تجديد الدعم الكامل والمطلق للمؤتمر الخامس ولكل القرارات والقيادات المنبثقة عنه، مضيفا أنه ولأجل إعادة لمّ شمل نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، يدعو لعقد مؤتمر استثنائي جامع بدون أي إقصاء لأي طرف كان يسمى مؤتمر الوحدة الجامع.

وخلص اجتماع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس" إلى إلغاء جميع العقوبات التأديبية التي سبق للجنة التأديب الوطنية أن أصدرتها بإقصاء بعض قيادات الجناح المنشق، وكذا دعوة جميع الأعضاء المؤسسين والتاريخيين للكناس للمساهمة في إنجاح المؤتمر الاستثنائي الجامع.

أمينة صحراوي