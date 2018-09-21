إدراج 440 تخصص في البرامج البيداغوجية

توفير 400 ألف منصب تكوين مهني جديد لدورة سبتمبر

سينطلق موسم التكوين و التعليم المهنيين 2018-2019 بداية من الغد عبر ما يقارب 1300 مؤسسة تكوينية عبر التراب الوطني، حيث تم إدراج 440 تخصص في البرامج البيداغوجية، و توفير حوالي 400 ألف منصب تكوين جديد لدورة سبتمبر الجاري.

وكان وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي الذي سيعطي إشارة انطلاق السنة التكوينية من ولاية غليزان، قد أكد في وقت سابق أن القطاع وفر حوالي 400 ألف منصب تكوين جديد لدورة سبتمبر الجاري، موضحا أن هذا العدد في ارتفاع مقارنة بالسنة الماضية، كما ابرز أن القطاع سخر كل الوسائل و الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لاستقبال طالبي التكوين في ظروف لائقة وضمان دخول 2018 في مستوى الدور الهام الذي يلعبه القطاع.

وفيما يتعلق بالوسائل التقنية و البيداغوجية، سيقتني القطاع 213 تجهيز خلال هذا الدخول الذي يشهد توفر أزيد من 28 ألف أستاذ مكون من مجموع أكثر من 67700 عامل بالقطاع، ويولي قطاع التكوين المهني أهمية قصوى للشعب التكوينية ذات الأولوية التي تتماشى مع متطلبات تنوع الاقتصاد الوطني، واحتياجات سوق الشغل لاسيما في التخصصات المتعلقة بالصناعة والفندقة والسياحة والصناعة التقليدية والبناء و الأشغال العمومية والفلاحة والصناعة الغذائية، وتجدر الإشارة أن المدونة الوطنية للتخصصات والشعب المهنية للقطاع تتضمن في طبعتها الجديدة 478 تخصص و23 شعبة مهنية، حيث تم بمناسبة هذا الدخول اعتماد 440 تخصص في البرامج البيداغوجية.

كما يسعى القطاع إلى رفع نسبة المسجلين في نمط التكوين عن طريق التمهين إلى 60 بالمائة من التعداد الإجمالي لطالبي التكوين في غضون 2019 ، حيث خصص القطاع 120.000 منصب تكوين في نمط التمهين لما له من دور في تسهيل إدماج حاملي الشهادات التكوينية في عالم الشغل.

ومن جهة أخرى ركز قطاع التكوين المهني على تعزيز الشراكة مع المحيط الاقتصادي، حيث تم التوقيع على 13 ألف اتفاقية شراكة منذ سنة 2008 ،سمحت بتكوين أزيد من 650.000 عامل في التكوين المستمر علاوة على تسهيل استقبال المتمهنين بورشات المؤسسات الاقتصادية للاستفادة من التكوين التطبيقي.

نبيل ش