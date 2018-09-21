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في خطابه أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب

بلعباس يهاجم «حمس» ويصف مبادرتها بـ»الثرثرة»

  21 سبتمبر 2018 - 15:23   قرئ 34 مرة   0 تعليق   الوطني
بلعباس يهاجم «حمس» ويصف مبادرتها بـ»الثرثرة»

هاجم رئيس الأرسيدي، محسن بلعباس، حركة مجتمع السلم، مؤكدا أن الدفع من جديد بالمؤسسة العسكرية إلى الواجهة كوسيلة لبسط نفوذها على المشهد السياسي يعتبر خطأ على مستقبل البلد، لافتا إلى أن زمن الانقلابات المكشوفة قد انتهى.

قال بلعباس، في خطابه أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب في دورته العادية أمس، إنّ ما قامت به «حمس» خلال الصائفة «ثرثرة» بحجة التوصل إلى توافق الأجهزة حول المشاركة في السلطة والحصول على امتيازات حطّمت الرأي العام الذي يئس من مماطلة معارضي السلطة الذين فشلوا في فرض أنفسهم كمعارضين.

وأكد رئيس الارسيدي، أن الدفع من جديد بالمؤسسة العسكرية إلى الواجهة كهدف أو كوسيلة لبسط نفوذها على المشهد السياسي خطأ فادح وخطر على مستقبل البلد، بحكم ما ينجر عن عسكرة العمل السياسي، وعلى الجيش نفسه لأن زمن الانقلابات المكشوفة قد انتهى. وشدد محسن بلعباس، على أن الاحتكار السياسي والتقاعس في تحريم دعاوى قضائية، هما اللذان تسببا في تفشي ظاهرة الفساد، حيث غيّر الاحتكار السياسي منتخبين تابعين لأحزاب السلطة على مبادرات وصفقات يشوبها الفساد، لافتا إلى أن محاربة الفساد لا تتم بالخطابات الرنانة والأخلاقية ولا بالحملات الدعائية ذات الأغراض السياسية، ولا بعمليات التزوير الانتخابي التي تعمّق في كل مرة الإحساس بلا شرعية المؤسسات وعدم ثقة المواطنين فيها. وشدد خليفة سعيد سعدي، على أن القضاء على هذه الآفات وتحويلها إلى مجرد حوادث اجتماعية، مثلما يحدث في العديد من المجتمعات الديمقراطية والمستقرة، يقتضي سن تشريعات تطبقّها بنزاهة وحياد عدالة مستقلة فعلاً عن السلطات السياسية وكل أنواع جماعات الضغط واللوبيات. بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال محسن بلعباس، إنه كان ينبغي فتح النقاش حول هذا الاستحقاق، قبل سنتين حول شروط تنظيمها والبرامج والحلول التي يقترحها كل مرشح لحل المشاكل التي يعاني منها المواطن.

حكيمة ذهبي

 

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