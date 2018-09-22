أويحيى يرافع للتعاون بين الجزائر ومالي في المجال الإقتصادي

إعتبر الوزير الأول، أحمد أويحيى أن الجزائر ومالي لديهما الكثير من الجهود يجب القيام بها سويا للمضي قدما في المجال الإقتصادي.

وكشف الوزير على هامش مراسم تنصيب الرئيس المالي “إبراهيم بوبكر كايتا”، عن وجود إتفاق لفتح الخطوط العريضة بين البلدين لجدول عمل الذي سيمكن من تعبئة المزيد من قدرات الدولتين.

بين نهاية هذا العام التي ستشهد تنظيم الإنتخابات التشريعية في مالي، والسنة المقبلة التي ستجرى فيها الإنتخابات الرئاسية في الجزائر.

وخلص أويحيى بالقول: “يجب علينا العمل على ضمان تقدم التعاون الثنائي، ورفعه أكثر فأكثر نحو مستوى علاقاتنا السياسية”.