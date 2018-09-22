بوتفليقة: مكافحة الإرهاب والجريمة تفترض التعاون بين الجزائر ومالي

بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، برقية تهنئة إلى نظيره المالي، ابراهيم بوبكر كايتا، بمناسبة الذكرى الـ 58 لإعلان قيام جمهورية مالي، أشاد فيها بجودة علاقات الصداقة والتضامن وحسن الجوار التي جمعت البلدين على الدوام.

وجاء في برقية التهنئة حسب ما نشرته واج "إن الاحتفال يوم 22 سبتمبر 2018، بالذكرى الثامنة والخمسين لإعلان قيام جمهورية مالي، سانحة طيبة أغتنمها لأتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بتهانينا الحارة وأطيب تمنياتي لكم بموفور الصحة والهناء وبالرقي والازدهار للشعب المالي الشقيق"، وأضاف رئيس الجمهورية "هذا واغتنم هذه المناسبة السعيدة لأشيد بجودة علاقات الصداقة والتضامن وحسن الجوار التي جمعت بلدينا الشقيقين على الدوام وأؤكد لكم تمام عزمي على تمتين علاقاتنا الثنائية والاستمرار معكم في تعميق تشاورنا حول ما هو محل اهتمامهما المشترك من المسائل الإقليمية والدولية خدمة لمصلحة شعبينا الشقيقين".

وأردف قائلا "كما يطيب لي، فخامة الرئيس وأخي العزيز وقد أقبل الشعب المالي مؤخرا على تجديد ثقته فيكم لاستكمال مهمتكم النبيلة على رأس مالي، أن أؤكد لكم تهاني الخالصة وأنوه بالحوار البناء والمعتبر الذي جمع حكومتينا على الدوام حول المسائل المتعلقة بالسلم والأمن وما يترتب عنهما من تحديات وتهديدات تفرض علينا اليوم أكثر من ذي قبل ضم جهودنا ضد الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود اللذين يقوضا استقرار وأمن منطقتنا وبلدينا".