كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الحدود الجزائرية المالية

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي الجزائري-المالي بأدرار.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فإنّ المخبأ يحتوي على:

رشاش عيار 14.5 ملم مع شريطي (02) ذخيرة، و مسدس آلي من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن.

بالإضافة إلى صاروخ للقاذف RPG-7 بالإضافة إلى حشوة، و قذيفة خاصة بمدفع هاون عيار 60 ملم وكذا مشعل وحشوة وصمامة.

واحتوى المخبأ أيضا على 485 طلقة عيار 23 ملم، و204 طلقة عيار 14.5 ملم و642 طلقة عيار 12.7 ملم.