انتشال جثتي طفلين غرقا ببركة مائية بواد ملاح

إنتشل أعوان الحماية المدنية لولاية الجلفة اليوم السبت طفلان غرقا ببركة مائية بواد ملاح بالمخرج الجنوبي الغربي لعاصمة الولاية. في حادث هو الثاني من نوعه في الــ 48 ساعة الماضية.

وحسب المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية،النقيب خليلي مختار، فإنّ الأعوان تدخلوا في الصبيحة اليوم من أجل إنتشال طفلين عمرهما على التوالي (07 و11عاما) لقيا حتفهما غرقا بمياه راكدة بواد ملاح بالجهة الجنوبية لمدينة الجلفة.

وأضاف أن هذا الحادث “المؤسف” يعتبر الثاني من نوعه في ظرف الــ48 ساعة الماضية أين هلك منتصف نهار الخميس الفارط طفلان عمرهما 07و13 سنة داخل بركة مائية بنفس الواد ولكن هذه المرة على مستوى قرية أولاد عبيد الله في منطقة تبعد عن الأولى بحوالي كيلومترين.

وأمام هذه الوضعيّة تجدّد مصالح الحماية المدنية ندائها إلى كافة الآباء والأمهات بضرورة مراقبة أولادهم وعدم تركهم يلعبون بالقرب من الوديان والمجاري المائية خاصة في هذه الفترة التي تعرف تقلبات جوية عبر العديد من المناطق.