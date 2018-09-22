الحماية المدنية تسجل قرابة 20 ألف تدخل خلال أسبوع

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 09إلى 15 سبتمبر 2018، 19558 تدخل وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، حسب ما أفادت به حصيلة لذات الهيئة، اليوم السبت.

وشملت هذه التدخلات شملت مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و تغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات، من بينها 11163 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، أيـن تم فــيهــا إســعاف و إجلاء 1216 جريح و تحويل 9617 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة، يضيف ذات المصدر.