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بعد تهديداته بنقل الحرب من ليبيا نحو الجزائر

حفتر "يتخبط" في تصريحات متناقضة ويثني على دعم الجزائر له في "حرب بنغازي"

  22 سبتمبر 2018 - 15:22   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الوطني
حفتر "يتخبط" في تصريحات متناقضة ويثني على دعم الجزائر له في "حرب بنغازي"

عاد ما يسمى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لـ"التخبط" وسط التصريحات المتناقضة محاولا التملص من التصريحات التي هدد فيها بنقل الحرب إلى الجزائر، فبعد تصريحات مسؤول الإعلام في مكتبه، الذي قال إن علاقة ليبيا بدول جوارها ومن بينها الشقيقة الجزائر رفيعة المستوى، قال حفتر أول أمس أن الجزائر واحدة من أربعة دول دعمته أثناء حرب بنغازي شرقي ليبيا.

واشاد خليفه حفتر خلال مراسم تكريمه من قبائل العواقير، بالجزائر ودول أخرى قائلا إن مصر والإمارات والأردن والجزائر، ساعدته حسب امكانيات كل بلد، أثناء حرب بنغازي شرقي ليبيا على مدى أربعة أعوام، بما فيها منطقة بنينة شرق بنغازي، مؤكدا أنه قاتل 3 سنوات كاملة، حتى تم تحرير كامل لمدينة بنغازي، وهو ما أعلن عنه شهر جويلية 2017، مؤكدا وقوع آلاف الضحايا والمصابين، فضلا عن تدمير أجزاء من ثاني كبرى مدن البلاد، نافيا في التجمع قبلي لأنصاره بضواحي بنغازي أن تكون لقواته أي علاقة بالمجموعات المسلحة التي تقاتل بعضها بعضا في الأحياء الجنوبية للعاصمة طرابلس منذ نحو شهر بين أربع كتائب تدعمها حكومة الوفاق الوطني، أبرزها كتيبة الأمن المركزي المعروفة بكتيبة أبو سليم، وقوات الردع الخاصة، وكتيبة النواصي، وكتيبة ثوار طرابلس، وبين قوات اللواء السابع القادمة من ترهونة التي تسيطر على الأجزاء الجنوبية من العاصمة. وتدعم اللواء السابع كتائب عدة منها لواء الصمود وكتيبة 33 مشاة.

ويحاول المشير خليفة حفتر من خلال تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري أولا، ثم مسؤول الإعلام في مكتب حفتر، إلقاء اللائمة على قطر وقناة الجزيرة، بالرغم من أن تقارير إعلامية نشرتها وسائل الاعلام سابقا تشير إلى وقوف عواصم أخرى قائد الجيش الليبي، حيث شدد الناطق باسم الجيش الليبي في تصريحات نشرت بعد تهديد حفتر بنقل الحرب إلى الجزائر، على دحر كل الشائعات التي تقول إنهم يهددون أمن الجزائر، موضحا إلى أنهم لن يكونوا مصدر تهديد ولا يرضون أن يكونوا كذلك حتى بالنسبة للدول الأوربية، حيث فهمت على أنها تراجع عن كلامه.

 أسامة سبع
 

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