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احباط ستة عمليات منذ أوت الماضي في أدرار وتمنراست

مفارز الجيش تشدد الخناق محاولات اغراق الجزائر بالأسلحة

  22 سبتمبر 2018 - 14:37   قرئ 29 مرة   0 تعليق   الوطني
مفارز الجيش تشدد الخناق محاولات اغراق الجزائر بالأسلحة

شددت قيادة الجيش الحرب على عمليات اغراق الجزائر بمختلف الأسلحة، حيث أحبطت القوات المنتشرة على الشريط الحدودي منذ شهر أوت الماضي ستة محاولات تهريب كميات من الأسلحة لداخل التراب الوطني، عثر عليها مخبأة في الرمال.

نُفذت كل عمليات حجز الأسلحة على التراب الوطني منذ شهر أوت الماضي بولايات الجنوب الحدودية مع دول الساحل الافريقي، حيث تمت 4 عمليات في منطقة برج باجي مختار في تمنراست بإقليم الناحية العسكرية السادسة، وواحد فقط في عين قزام بذات المنطقة، إضافة الى آخر عملية بأدرار في إقليم الناحية العسكرية الثالثة، حسب ما كشفت عنه نشريات وزارة الدفاع الوطني التي تصدر بشكل شبه يومي، ووفق ذات المصادر، فإن جل الأسلحة عثر عليها مخفية في مخابئ، أي أن الإرهابيين أو المهربين كانوا بصدد تحين الفرص لنقلها من هناك نحو وجهاتها.

عملية أدرار بإقليم الناحية العسكرية الثالثة التي كشف عنها بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس، عثر فيها على كمية من الأسلحة والذخيرة إثر دورية قرب الشريط الحدودي الجزائري-المالي بأدرار، تمثلت في رشاش عيار 14.5 ملم مع شريطي ذخيرة، مسدس آلي من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن، صاروخ للقاذف RPG-7 بالإضافة إلى حشوة، قذيفة خاصة بمدفع هاون عيار 60 ملم ومشعل وحشوة وصمامة، وكذا 485 طلقة عيار 23 ملم، 204 طلقة عيار 14.5 ملم 642 طلقة عيار 12.7 ملم.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني أن هذه العملية تضاف إلى سلسلة النتائج النوعية المحققة ميدانيا، وتؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة التراب الوطني وإحباط أية محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.

وسبق هذه العملية أخرى في الـ 10 سبتمبر أين كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر دورية على الشريط الحدودي بعين قزام، مخبأ يحتوي على كمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ 2600 طلقة من مختلف العيارات، إضافة الى عمليات أخرى تمتد حتى بداية شهر أوت الماضي أحبطت فيها قوات الجيش محاولات نقل كميات ترسانات حربية الى التراب الوطني لاستعمالها في أعمال إجرامية.

يشار إلى أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت بتمنراست وعين قزام أول أمس، ثمانية وعشرون منقبا عن الذهب بحوزتهم خمسة أجهزة كشف عن المعادن و26مطرقة ضاغطة، و46 مولد كهربائي، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس، إضافة إلى ثلاث دراجات نارية ومركبة رباعية الدفع.

 زين الدين زديغة
 

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