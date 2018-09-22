إلغاء 574 عقد امتياز للأراضي غير المستغلة بورقلة

تم إلغاء ما لا يقل عن 574 عقد منح الأراضي في إطار الامتياز الفلاحي إلى غاية الآن بالنسبة للأراضي غير المستغلة من طرف المستفيدين منها عبر ولاية ورقلة، حسب بيان لمصالح الولاية، وقد مكنت عملية تطهير العقار الفلاحي التي مست مختلف بلديات الولاية من استرجاع مساحة إجمالية تقدر بـ 125.582 هكتار.

وكان الوالي عبد القادر جلاوي، قد أشرف مؤخرا على لقاء خصص لدراسة عملية التطهير الفلاحي تطبيقا للمنشور الوزاري 1839 المؤرخ في 14 فبراير 2017، حسب ذات البيان، حيث حضر هذا اللقاء الأمين العام للولاية وأعضاء اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وضعية الأراضي الممنوحة في إطار الامتياز الفلاحي مديرية المصالح الفلاحية، أملاك الدولة، المحافظة العقارية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية.