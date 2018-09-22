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في غياب تام للسلطات المحلية

انتشال جثة طفلين غرقا ببركة مائية بالجلفة

  22 سبتمبر 2018 - 14:37   قرئ 40 مرة   0 تعليق   الوطني
انتشال جثة طفلين غرقا ببركة مائية بالجلفة

انتشل أعوان الحماية المدنية لولاية الجلفة أمس السبت، جثتي طفلين غرقا ببركة مائية بوادي ملاح بالمخرج الجنوبي الغربي لعاصمة الولاية، في حادث هو الثاني من نوعه في 48 ساعة الماضية. 

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى، وهو ما ينطبق على ولاية الجلفة التي شيعت خلال اليومين الفارطين جثة طفلين في مقتبل العمر لقيا حتفهما غرقا في بركة مائية، لتُسجل حادثة أخرى أمس تمثلت في وفاة طفلين آخرين وُجدا متوفيين غرقا بوادي ملاح بالجهة الجنوبية لمدينة الجلفة. 

وحسب المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية، النقيب خليلي مختار، فإن الأعوان تدخلوا في صبيحة أمس من أجل انتشال جثتي طفلين يبلغان من العمر 07 سنوات و11 عاما، توفيا غرقا بمياه راكدة بوادي ملاح بالجهة الجنوبية لمدينة الجلفة.

وأضاف المتحدث أن هذا الحادث "المؤسف" يعتبر الثاني من نوعه في ظرف 48 ساعة الماضية أين هلك منتصف نهار الخميس الفارط طفلان داخل بركة مائية بالوادي ذاته، لكن هذه المرة على مستوى قرية أولاد عبيد الله في منطقة تبعد عن الأولى بنحو كيلومترين.

وأمام هذه الوضعية تجدد مصالح الحماية المدنية نداءها إلى كافة الآباء والأمهات من أجل مراقبة أولادهم وعدم تركهم يلعبون قرب الوديان والمجاري المائية خاصة في هذه الفترة التي تعرف تقلبات جوية عبر العديد من المناطق.

ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي تغيب فيه السلطات المحلية عن المشهد تماما، حيث لا تظهر إلا بعد وقوع الكارثة التي تُصيب أطفالا أبرياء، رغم أن ولاية الجلفة قد سجلت قبل أيام قليلة حادثا مماثلا انتهى بوفاة طفلين، إلاّ أن ذلك لم يكن عبرة للسلطات المحلية التي لم تكلف نفسها توفير الحماية للسكان من خلال اتخاد إجراءات من شأنها منع وقوع مثل هذه الحوادث.

 بوعلام حمادوش
 

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