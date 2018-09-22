إنجاز محطتين لتصفية المياه بولاية البليدة.. نسيب يؤكد:

"مخطط وطني وقائي لحماية المدن من خطر الفيضانات "

أكد وزير الموارد المائية ومحمد نسيب عن فتح محطتين كبرتين لتصفية مياه الصرف الصحي بولاية البليدة بكل من منطقة بوينان وبني مراد و تطهيرها بدرجة ثالثة هذه المياه التي ستوجه لسقي الفلاحي و تصب في وادي الحراش كما تساهم في التلوث البيئي الذي تشهده العاصمة و محيطها.

كشف محمد نسيب عن المخطط الوطني الوقائي من خطر الفيضانات على مختلف المدن الجزائرية حيث سيمس تهيئة الوديان كما تم انجاز عدة منشئات خاصة بقطاع الموارد المائية مشيرا الى ضرورة مشاركة كل القطاعات من اجل ضبط مخطط وقائي من خطر الكوارث الطبيعية حيث قال انه لإنجاح هذا المخطط يجب اشراك كل القطاعات المعنية و كل المصالح العمومية لاتخاذ كل التدابير اللازمة و الإجراءات الوقائية من اجل جاهزية التدخل الفوري في عمليات الإنقاذ اثناء الفيضانات ، و في ما يخص مشروع تامين العاصمة من خطر الفيضانات قال وزير الموارد المائية محمد نسيب خلال الزيارة التفقدية التي قادته امس الى بعض المشاريع الخاصة بقطاعة رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ واطارات قطاع الموارد المائية، ان العاصمة بعد انتهاء المشاريع و المنشئات التابعة لعملية تهيئة وادي الحراش سيتم الوصول الى تامين شامل لمدينة الجزائر من خطر الفيضانات ، كما اكد ان هدف الوزارة المعنية بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر إعادة الاعتبار لوادي الحراش الذي عرف استلام عدة أجزاء منه ، حيث أن مشروع تهيئة وتطهير وادي الحراش الذي يمتد على طول 67 كلم يعبر 18 كلم منها إقليم ولاية الجزائر وصلت أشغاله نسبة 80 بالمائة، فأشغال تطهير وادي الحراش التي تندرج في إطار سلسلة المشاريع المبرمجة وذلك بهدف العصرنة وتزيين الواجهة البحرية للجزائر العاصمة سمحت بتهيئة فضاءات عديدة بشكل يتناسب و النظام البيئي من شأنها أن تزود سكان المنطقة بمواقع للتنزه ومساحات خضراء و ترفيهية وملاعب للاستراحة و ممارسة الرياضة.

وأشار وزير الموارد المائية إلى أنه في إطار السعي للحد من خطر الفيضانات أنه قد تم الإنتهاء من تهيئة 5 أودية على مستوى مختلف بلديات العاصمة على غرار وادي الكرمة و بلحدادي ووادي إيسول، وادي سيدي ونيف وبوكراع ووادي أوشايح في إنتظار الشروع في تهيئة جزء على امتداد 1 كلم من وادي بني مسوس وفتحه أمام حركة المرور للتقليل من الضغط المروري بالجهة.

خليدة تافليس