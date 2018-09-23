مباركي يعطي إشارة انطلاق الموسم التكويني الجديد من غليزان

أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، اليوم الأحد بالمعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني لغليزان على مراسم الإفتتاح الرسمي للدخول المهني الجديد.

وأبرز الوزير في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن “نظام التكوين والتعليم المهنيين ببلادنا قطع أشواطا معتبرة.

من أجل استعادة مكانته الحيوية داخل المنظومة التربوية من جهة, وربطه بحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى “.

كما أكد أن “قطاع التكوين والتعليم المهنيين يؤدي دورا تتزايد أهميته باستمرار على الصعيدين الاقتصادي والإجتماعي، في إطار الإستراتيجية الوطنية .

وهذا لتطوير التربية والتعليم التي تهدف إلى تعزيز المكتسبات الناجمة عن الإصلاحات الهيكلية التي أطلقت من طرف رئيس الجمهورية منذ توليه رئاسة البلاد “.

واعتبر مباركي أن “ما يميز التكوين المهني هو قدرته على توفير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لسير الجهاز الإقتصادي.

واستطاعته على تطوير نظام يحسن قابلية التشغيل لدى الأفراد”.

ويتميز الدخول المهني الجديد بتوفير حوالي 400.000 منصب بيداغوجي جديد منها 120.00 منصب في نمط التمهين موزعين على 1.295 مؤسسة تكوينية عبر التراب الوطني.

منها 40 مؤسسة جديدة (13 معهد و24 مركز للتكوين المهني و3 معاهد للتعليم المهني.

مع تسخير كلّ الإمكانيات المادية والبشرية لاستقبال المتربصين، في ظروف لائقة.