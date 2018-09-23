الجيش يكشف مخزن ذخيرة ومسدّس كلاشنيكوف ببرج باجي مختار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، مخزن ذخيرة مملوء و مسدّس رشّاش من نوع كلاشنيكوف ببرج باجي مختار حسب وزارة الدفاع الوطني.

وحسب ذات البيان، فإنّ مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بعين قزام أوقفت أربعة منقبين عن الذّهب وحجزت جهازي كشف عن المعادن.

بالإضافة إلى مطرقتي ضغط وثلاث دراجات نارية، فيما ضبطت مفرزة أخرى 10.3 كيلوغرام من الكيف المعالج كانت بحوزة تاجري مخدرات ببسكرة.

من جهة أخرى، حجز عناصر الدرك الوطني بميلة 2.3 كيلوغرام من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة الذخيرة.

وكذا 436خرطوشة ومعدات حشو الخراطيش، في حين تم توقيف 10 مهاجرين غير شرعيين بكل من وهران وعين أميناس والأغواط.