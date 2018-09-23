إنقاذ 16 حراڤا بعرض البحر بعين تموشنت

تم اليوم الأحد إنقاذ 16 حراقا مرشحا للهجرة غيرالشرعية غرق قاربهم بعرض البحر قرب شاطئ النجمة التابع لبلدية أولاد بوجمعة بولاية عين تموشنت حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع وحدات حرس السواحل في حدود الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد.

لإنقاذ 16 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 17 و23 سنة إثرغرق القارب الذي كان يقلهم بعرض البحر حسبما ذكره نفس المصالح.

و تمّ إجلاء جميع هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية الذين ينحدرون من ولاية وهران إلى اليابسة .

وهم في صحة جيدة و تم تقديمهم إلى الجهات الأمنية، حسب نفس المصدر.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات القضية مثلما تمت الإشارة إليه.