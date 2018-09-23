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بعدما رفض الجدار الوطني لعمار سعداني

أويحيى يرفض الانضمام لمبادرة ولد عباس

  23 سبتمبر 2018 - 21:32   قرئ 146 مرة   0 تعليق   الوطني
أويحيى يرفض الانضمام لمبادرة ولد عباس

رفض التجمع الوطني الديمقراطي الانضمام إلى مبادرة  الجبهة الشعبية الصلبة، التي أطلقها أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، ليكتفي الأخير بأحزاب  مجهرية لتشكيل  جبهته التي ربطها بدعوة رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى مؤتمر الصومام.

 

أعلن الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، أن الأرندي غير معني بـالجبهة الشعبية الصلبة التي أطلقها حزب الأفلان، كمبادرة لرصّ الجبهة الشعبية الداخلية، استجابة لخطاب رئيس الجمهورية عشية احتفالات الذكرى السنوية لانعقاد مؤتمر الصومام. وأضاف شهاب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنّ الأرندي يعمل مدانا بشكل يومي ومستمر لتجسد الجبة الشعبة الصلبة، التي دعا إلا رئس الجمورية عبد العزيز بوتفلقة حفاظا على أمن واستقرار الوطن.

وقال الرجل الثاني في الحزب الذي يرأسه الوزير الأول، إنه لا يوجد أي داع أو مغزى من الانضمام الكلي مع أي طرف ساسي لتجسد ذه الجبة الشعبة الادفة إلى الحفاظ وتعزيز الاستقرار والأمن الوطنن.

وليس جديدا على الأرندي رفض الانضمام إلى الهياكل التي يعرضها حزب جبهة التحرير الوطني، حيث سبق له أن شكّل استثناء مفاجئا خلال المبادرة الوطنية التي أطلقها الأمين العام السابق للحزب العتيد، عمار سعداني، التي سماها مبادرة الجدار الوطني، وتحفّظ حينها عليها مبررا ذلك بأن لكل حزب مبادرته. وتغيب الأرندي عن تجمع ضخم نشطه عمار سعداني حينها، في خطوة مفاجئة.

ويُحسب ضدّ مبادرة  الجبهة الشعبية الصلبة، التي تعتبر نسخة مطابقة لمبادرة عمار سعداني سابقا، أنها لم تتمكّن من استقطاب أحزاب ثقيلة في السلطة، حيث لم يعلن التجمع الوطني الديمقراطي قبول الانخراط فيها، في حين استقطبت تشكيلات سياسية لا تمتلك قواعد شعبية واسعة. ومن المنتظر أن تعقد قيادة حزبي الأغلبية (الأفلان والأرندي) لقاء قريبا، بخصوص ملفات مشتركة بين الحزبين، أبرزها مشروع موازنة الدولة لسنة 2019، لكن يُستبعد أن يقبل الأرندي الانضمام لمبادرة ولد عباس، تماما كما حصل مع مبادرة سعداني الموسومة بـالجدار الوطني.

حكيمة ذهبي

 

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