السعوديون يروجون لعروض الإقامة والنقل بالجزائر

قطارات لنقل المعتمرين من المطار إلى مكة والمدينة هذا الموسم

ستستعمل خلال موسم العمرة الجاري 1440/2019 القطارات لنقل المعتمرين من المطار إلى مكة والمدينة بدل الحافلات، في محاولة من المتعاملين السعوديين لتخفيف الضغط وتقليص المشاق.

كشف سعد جميل القرشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرشي لتنظيم العمرة، أمس، عن دخول خدمة نقل المعتمرين بالقطارات حيز الخدمة هذا الموسم، بين المطار ومكة والمدينة، وانتقد خلال الملتقى الدولي للعمرة والنقل والفنادق والإعاشة، بفندق الماركير في العاصمة. وتأخر الديوان الوطني للحج والعمرة عن إصدار دفتر الشروط الخاص باعتماد وكالات السياحة والأسفار الراغبة في المشاركة في تأطير المعتمرين هذا الموسم، لتمكنيها من توثيق العقود، مشيرا إلى أن مجموعة القرشي جاهزة في هذا الصدد.

كما قال المتحدث الذي حل بالجزائر من أجل البحث عن عقود لـ 26 شركة في مجال الإقامة والتأشيرة والنقل مع وكالات الأسفار والسياحة الجزائرية التي ستشارك في موسم حج 1440/2019، موضحا أن أسعار الفنادق منخفضة، حيث تكلف الإقامة بمكة المعتمر خلال أسبوع في فندق من نجمة أو نجمتين 100 أورو، تضاف اليها 50 أو 60 أورو للأيام الأخرى في المدينة، حسبه، لتصل بذلك إلى 150 أو 160 أورو، أي نحو 3.5 مليون سنتيم.

من جهة أخرى، قال سعد جميل القرشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرشي لتنظيم العمرة، إنهم بصدد انتظار تقرير القنصلية الجزائرية في جدة والديوان الوطني للحج والعمرة حول وكالات السياحة والأسفار المتورطة في التلاعب بأرقام جوازات السفر لتفادي التعامل معها، على حد تعبيره.

ويتواصل حلول الوكلاء السعوديين في مجال العمرة بالجزائر بحثا عن شراكات وعقود جديدة مع وكالات السياحة والأسفار بشأن الإقامة والإعاشة والنقل والتأشيرة، حيث ستحل مجموعة فنادق الماسة وشركة النسور العابرة يومي 25 و26 سبتمبر الجاري بالمدرسة العليا للسياحة والفندقة بعين البنيان، لتنظيم معرض في هذا الصدد.

ويحاول المتعاملون السعوديون عرض خدماتهم في مختلف المجالات وكذا التعريف بها والترويج لها، بعد أن أصبح هذا المجال يدر عليهم عائدات مالية كبيرة، إذ تجاوز عدد المعتمرين الجزائريين خلال الموسم السابق سقف 400 ألف معتمر، علما أن هؤلاء الوكلاء السعوديين لا يمتلكون مكاتب دائمة لهم في الجزائر للتواصل مع المتعاملين الجزائريين على أرض الوطن.