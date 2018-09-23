400 ألف متربص جديد اِلتحقوا أمس بمؤسسات التكوين

13 ألف شراكة سمحت بتأهيل 650 ألف ممتهن 

وقعت وزارة التكوين والتعليم المهنيين على 13 ألف اتفاقية شراكة خلال 10 سنوات سمحت بتكوين 650 ألف عامل في التكوين المستمر، ناهيك عن تقديم تعليمات لمسؤولي المؤسسات الاقتصادية لتسهيل عملية استقبال المتربصين لتلقي التكوين التطبيقي، كما سجلت الوزارة التحاق أزيد من 400 ألف ممتهن جديد هذه السنة، وإدراج 440 تخصص في البرامج البيداغوجية للتكوين المهني.

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي بمناسبة افتتاح الموسم التكويني من غليزانأن قطاعه يؤدي دورا تتزايد أهميته باستمرار على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير التربية والتعليم التي تهدف إلى تعزيز المكتسبات الناجمة عن الإصلاحات الهيكلية التي أطلقت من طرف رئيس الجمهورية منذ توليه رئاسة البلاد، معتبرا أن ما يميز التكوين المهني هو قدرته على توفير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لسير الجهاز الاقتصادي، واستطاعته على تطوير نظام يحسن قابلية التشغيل.

وأوضح مباركي أن قطاع التكوين المهني يرتكز على تعزيز الشراكة مع المحيط الاقتصادي، حيث تم التوقيع على 13 ألف اتفاقية شراكة منذ سنة 2008، سمحت بتكوين أزيد من 650 ألف عامل في التكوين المستمر، علاوة على تسهيل استقبال الممتهنين بورشات المؤسسات الاقتصادية للاستفادة من التكوين التطبيقي. وفيما يخص الدخول المهني للدورة الحالية، أوضح المكلف بالاتصال والإعلام على مستوى الوزارة سفيان تيسيرة ما يميز دخول التكوين المهني في دورة سبتمبر 2018 هو توفير حوالي 400 ألف منصب بيداغوجي جديد منها مناصب في نمط التمهين موزعين على 1295 مؤسسة تكوينية عبر التراب الوطني، منها 40 مؤسسة جديدة 13 معهدا و24 مركزا للتكوين المهني و3 معاهد للتعليم المهني مع تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لاستقبال المتربصين في ظروف لائقة.

وأضاف المتحدث أن جديد هذه الدورة التكوينية يتميز بإدراج 440 تخصص في البرامج البيداغوجية للتكوين المهني في كل ولاية مع العلم أن المدونة الوطنية للتخصصات والشعب المهنية للقطاع في طبعتها الجديدة تتضمن 478 تخصص و23 شعبة مهنية فيما يشمل التأطير البيداغوجي أزيد من 28 ألف أستاذ مكون من مجموع أكثر من 67700 عامل بالقطاع، كما أدرج القطاع عدة تدابير لاستقبال الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة بغية تمكينهم من الاستفادة من برامج تكوين مكيفة تتماشى مع نوعية الإعاقة لاكتساب مهارات ومؤهلات تسهل إدماجهم في عالم الشغل .