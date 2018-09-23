بعد اصطدامه بمعارضة داخل الحزب

بوحجة ينجح في إبعاد بشير سليماني

أنهى رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، مهام الأمين العام للمجلس بشير سليماني، وعين رئيس ديوانه الهاشمي عدالة خلفا له بالنيابة.

أبرز بيان للمجلس أمس، أنّ السعيد بوحجة أنهى مهام الأمين العام للمجلس عملا بالنظام الداخلي وطبقا للتعليمة المحددة للوظائف السامية،وكلف في اليوم نفسه الهاشمي عدالة رئيس الديوان بمهام الأمانة العامة بالنيابة.

وكان السعيد بوحجة منذ استلامه منصب رئاسة الغرفة السفلى في البرلمان، يرغب في إنهاء مهام بشير سليماني، لكنه اصطدم بمعارضة من قبل قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، في حين تشير مصادر من مبنى زيغود يوسف إلى أنّ رئيس الهيئة قد تلقى تقريرا بخصوص تجاوز الأمين العام بشير سليماني صلاحياته خلال الفترة التي قضاها بوحجة بالخارج في رحلة علاجية.

وتضيف مصادر أنّ بوحجة تلقى الضوء الأخضر لإحداث تغييرات في محيطه داخل المجلس الشعبي الوطني، بعدما لم يُسمح له من قبل قيادة الحزب بالتعيينات في المناصب السامية، منذ توليه منصبه سنة 2017، ولم ينجح سوى في إحداث تغييرات على مستوى مستشاره الإعلامي، حيث أنهى مهام المستشارة الإعلامية السابقة سميرة قبلي، وعين بدلا عنها الإعلامي مختار بوروينة، بالإضافة إلى تجديد الطاقم الإعلامي عن طريق الاستعانة بصحافيين شباب لإعطاء الدفع للعمل الإعلامي للمجلس. كما قام بوحجة بتوظيف شخصين في منصب مكلفين بالبروتوكول، حيث استعان بمن اشتغلوا معه في مقر الحزب بحيدرة، حينما كان يشغل منصب عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة الإعلام.