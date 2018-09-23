قوارب الموت تعود بقوة

إحباط محاولة حرقة 44 شخصا بوهران وعين تموشنت

أحبطت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ومصالح الحماية المدنية محاولةهجرة غير شرعية لـ 44 شخصا، من بينهم 16 مرشحا للهجرة غير الشرعية غرق قاربهم بعرض البحر.

أجهضت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني محاولةهجرة غير شرعية لـ 28 شخصا،من بينهم 4قصّر، بالشاطئ الصخري بعين فرانين بولاية وهران، حسبما أستفيد أمس من خلية الإعلام والاتصال للمجموعة الإقليمية للسلك الأمني المذكور.

واستنادا إلى معلومات وردت إلى المصالح مفادها وجود أشخاص بالشاطئ المذكور بصدد القيام برحلة غير شرعية عن طريق البحر، تم وضع تشكيل أمني بتدعيم من أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببئر الجير شرق وأفراد من فصيلة الأمن والتدخل للسلك الأمني المذكور.

وسمحت العملية بتوقيف هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و37 سنة، المنحدرين من ولايات تيارت والبليدة والجزائر، حيث كانوا مختبئين في الشاطئ الصخري بعين فرانين على استعداد لمغادرة التراب الوطني، كما تم أيضا حجز 4 زوارق مطاطية و04 محركات من فئة 40 حصانا، و18 صفيحة بلاستيكية سعة 20 لترا مملوءة بمادة البنزين.

في سياق متصل، أنقذتمصالح الحماية المدنية التابعة لولاية عين تموشنت 16 مرشحا للهجرة غير الشرعية بعدما غرق قاربهم بعرض البحر قرب شاطئ النجمة التابع لبلدية أولاد بوجمعة بالولاية المذكورة. وتدخلت مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع وحدات حرس السواحل في حدود الساعة الرابعة من فجر أمس لإنقاذ 16 شخصا تتراوح أعمارهم بين 17و23 سنة، إثر غرق القارب الذي كان يقلهم بعرض البحر حسبما ذكرته المصالح ذاتها.

وتم إجلاء جميع هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية الذين ينحدرون من ولاية وهران إلى اليابسة وهم في صحة جيدة، وتم تقديمهم إلى الجهات الأمنية، حسب المصدر. من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات القضية مثلما تمت الإشارة إليه.

يشار إلى أنّ المجموعة الإقليمية لحراس السواحل قد أحبطت محاولتي هجرة غير شرعية لـ 13 شخصا بسواحل ولاية مستغانم.