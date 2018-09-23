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مع توقيف 13مشتبها به واسترجاع 16 مركبة

تفكيك شبكة مختصة في التهريب الدولي للمركبات

  23 سبتمبر 2018 - 21:43   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الوطني
تفكيك شبكة مختصة في التهريب الدولي للمركبات

تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري بأمن ولاية بسكرة، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمركبات مع تقليد الأختام والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية عمومية والنصب والاحتيال، حيث أوقف من خلالها 13 شخصا، من بينهم موظفة، وتم استرجاع 16 مركبة من مختلف الأنواع.

 

جاء تفكيك هذه الشبكة الوطنية الإجرامية المختصة في التهريب الدولي للمركبات مع تقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية عمومية إثر معلومات وردت لفرقة البحث والتحري تفيد بوجود سيارات تتجول داخل إقليم الاختصاص بوثائق مزورة، وباستغلال المعلومة فتحت الفرقة تحقيقا في القضية أسفر عن توقيف أربعة أشخاص واسترجاع أربع سيارات. وبمواصلة عملية البحث والتحري والتحقيق معهم، تبين وجود شبكة وطنية، وباستمرار البحث والتحقيق في وثائق السيارات المزورة تم توقيف موظف سابق وامرأة موظفة حاليا، كما أسفرت العملية عن توقيف عامل بنقطة لبيع السيارات لإحدى الشركات يقدم البطاقات الصفراء فارغة لملئها من طرف المتورطين ليصبح عدد الموقفين سبعة.

وبعد تمديد الاختصاص لعدة ولايات، تمكنت مصالح الأمن من استرجاع 12 سيارة مرقمة بعدة ولايات من الوطن واسترجاع 27 ملفا قاعدياللمركبات وتوقيف 06 متورطين آخرين، ليصبح عدد الموقوفين 13 شخصا من بين 35 متورطا، ويصبح عدد السيارات المسترجعة 16 سيارة.

وللإشارة فقد فككت المصالح التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة ممثلة في مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فايت كتيبة الشراقة، شبكة منظمة مختصة في سرقة المركبات باستغلال موقع  واد كنيس الخاص ببيع واشتراء السيارات، حيث أسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص مع استرجاع ثماني مركبات، من بينها أربع سيارات من مختلف الأنواع إضافة إلى ثلاث شاحنات وزن ثقيل، فضلا عن دراجة نارية من الحجم الكبير.

منيرة ابتسام طوبالي

 

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