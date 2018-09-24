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تنصيب مختصين لدراسة كل الجوانب المتعلقة بالتغيرات المناخية

التشريعات الخاصة بتسيير الكوارث الطبيعية تحتاج إلى تحيين

  24 سبتمبر 2018 - 22:57   قرئ 49 مرة   0 تعليق   الوطني
التشريعات الخاصة بتسيير الكوارث الطبيعية تحتاج إلى تحيين

أكد المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الطاهر مليزي، أن الجزائر تعد من البلدان الرائدة في تسيير الكوارث الكبرى وقد انتبهت لخطورتها عندما أسست منذ الثمانينات نصوصا تشريعية خاصة بهذا المجال، معلنا عن تنظيم ندوة وطنية أواخر أكتوبر الداخل لتقييم مدى نجاعة هذه التشريعات في ظل كثرة التغيرات المناخية.

 

أفاد الطاهر مليزي بأن النصوص التشريعية الخاصةبتسيير الكوارث في الجزائر، المتعلقة بقانون 1985 الذي أثري بقانون 04-20 الخاص بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، بحاجة إلى تحيين في ظلالتغيرات المناخية الحالية التي وصفها بالجديدة بالنسبة إلى بلادنا بالنظر إلى شدتها وحجم الأضرار التي تخلفها.

وكشف المتحدث في تصريحات صحفية، أمس الإثنين، عن تنظيم ندوة وطنية أواخر أكتوبر الداخل لمناقشة هذا الجانب بالاعتماد على تقييم حجم الكوارث والمخاطر لاسيما الفيضانات التي اجتاحت 24 ولاية مؤخرا.

في السياق، لفت مليزي إلى دراسات تنجز بإشراف مختصين للأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب المتعلقة بهذه التغيرات المناخية ضمانا لتكفل أفضل بالمواطنين بالاعتماد على التقنيات الجديدة، بالإضافة إلى التفكير في توسيع مجالات التدخلات وإقحام الولايات في إنجاز دراسات للمخاطر التي تهددها بالتنسيق مع الجماعات المحلية وكذا التركيز على حوكمة المخاطر بالتعاون مع كل القطاعات المعنية، علاوة على التحضير لتنصيب مجلس يتكون من ممثلي عدة قطاعات لإنجاز الدراسات والاستعداد الجيد للتعامل مع الكوارث طيلة السنة مع الأخذ بعين الاعتبار إدراج ميزانية لتسيير الكوارث في كل برنامج تنمية تباشره البلدية دون إغفال دور القطاع الخاص وحتى المجتمع المدني في التوعية.

وذكر ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالإجراءات المتخذة للتقليل من حجم الخسائر التي تخلفها الفيضانات ومن ذلك تسطير أكثر 400 برنامج لتهيئة الوديان ضمن البرامج الخاصة بتنمية البلديات.

ع ب

 

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