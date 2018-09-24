فضوا اعتصامهم بحوش المخفي وأرادوا الزحف نحو العاصمة

متقاعدو الجيش يقررون تعليق حركتهم الاحتجاجية مؤقتا

فض متقاعدو ومعطوبو الجيش الوطني الشعبي اعتصامهم بحي حوش المخفي ببومرداس أمس، بعدما كان مقررا أن يسيروا نحو وسط العاصمة لنقل احتجاجهم، وقرروا من خلال مكتبهم الوطني تعليق حركتهم الاحتجاجية التي دامت ستة أيام في انتظار اتخاذ خطوات جديدة، وحسب مصادر فإن هؤلاء المحتجين يكونون قد تلقوا ضمانات من السلطات العليا تتعلق بالاستجابة لجملة المطالب التي رفعها متقاعدو ومعطوبو ومشطوبو الجيش وذوو الحقوق.

قرر متقاعدو ومعطوبو الجيش الوطني الشعبي أمس وقف حركتهم الاحتجاجية التي دامت ستة أيام، كما أجمعوا على فض اعتصامهم بحي حوش المخفي ببومرداس في انتظار اتخاذ خطوات جديدة. وأرجع المحتجون قرار وقف حركتهم الاحتجاجية إلى ما وصفوه بالقوة المفرطة التي استعملتها قوات مكافحة الشغب وكذا ارتفاع حصيلة المصابين وسط صفوف المحتجين، مشيرين إلى أن قرار وقف الاحتجاج وفض اعتصامهم مؤقت، كما أنه يأتي استجابة إلى دعوة السلطات المحلية لهؤلاء المحتجين بالمساهمة في عودة السكينة بالمنطقة.

وتأتي خطوة وقف الاحتجاج وفض الاعتصام بعد أن قرروا الزحف نحو العاصمة لنقل احتجاجاتهم، على خلفية فشل المشاورات التي جمعت يوم الأحد الماضي التي قادتها قيادة الدرك الوطني مع ممثلي التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش وذوي الحقوق في فض اعتصامهم.

وزحف آلاف من متقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي في مسيرة حاشدة انطلاقا من حي حوش المخفي الذي نظموا فيه اعتصاما لعدة أيام نحو العاصمة وهو ما تسبب في غلق الطريق الوطني رقم 05 وشل حركة المرور، في وقت أقدمت قوات الدرك الوطني منذ ساعات الصباح الأولى في تنصيب حواجز أمنية وغلق جميع المداخل والمنافذ المؤدية إلى العاصمة لمنع دخول وتسلل متقاعدي ومعطوبي الجيش، وقد شهدت كل الطرقات والمحاور للجهة الشرقية للعاصمة ازدحاما مروريا رهيبا علق فيه المواطنون وأصحاب المركبات.

وبعد أن استطاعت تنسيقة متقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش وذوي الحقوق في حشد الآلاف وتنظيم اعتصام بحي حوش المخفي ببومرداس دام ستة أيام، قررت التنسيقية الزحف نحو العاصمة وتنظيم مسيرة حاشدة انطلاقا من حي حوش المخفي عبر الطريق الوطني رقم 05 وهي الخطوة التي تعد رد فعل من التنسيقية على خلفية الاشتباكات العنيفة التي اندلعت يوم الأحد الماضي بين قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني وبين متقاعدي الجيش الوطني الشعبي الذين نظموا اعتصاما بحوش المخفي في الرغاية في محاولة لتفريق الاعتصام باستعمال القنابل المسيلة للدموع وهو ما أدى إلى وقوع اصابات وسط هؤلاء المعتصمين بعدما أن قامت قوات الدرك الوطني بمحاصرة المعتصمين لخمسة أيام.

وشهدت مسيرة متقاعدي الجيش الوطني الشعبي نحو العاصمة اشتباكات وصدامات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني والمتقاعدين، استعملت فيها القنابل المسيلة للدموع من أجل تفريقهم ومنعهم من دخول العاصمة، كما قامت بنصب حواجز أمنية عبر مختلف المداخل والمنافذ المؤدية إلى العاصمة، كما شهدت الجهة الشرقية للعاصمة اختناقا مروريا رهيبا بسبب الحركة البطيئة للسيارات الناجمة عن كثرة الحواجز الأمنية المنصوبة في الطرقات، بفعل المسيرة التي نظمها متقاعدو الجيش باتجاه العاصمة انطلاقا من حوش المخفي بالرغاية.