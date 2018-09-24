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تكليف ولد قدّوربالتفاوض مع الشريك الإسبانيلتطبيق حقّ الشفعة لصالح سوناطراك

الرئاسة تُلغي قرار أويحيى بخوصصة مجمّع فرتيال

  24 سبتمبر 2018 - 22:57   قرئ 75 مرة   0 تعليق   الوطني
الرئاسة تُلغي قرار أويحيى بخوصصة مجمّع فرتيال

تدخلت رئاسة الجمهورية، مرة أخرى، لتصويب قرار تم اتخاذه على مستوى الوزارة الأولى، فيما يتعلّق بمسار خوصصة المؤسسات العمومية، حيث أمر رئيس الجمهورية بإلغاء قرار الوزير الأول أحمد أويحيى، القاضي بتنازل الدولة عن حقّ الشفعة في مجمع  فرتيال، الناشط في مجال البتروكيماويات، لصالح الشريك الإسباني الذي قرر بيعها لرجل الأعمال علي حداد.

 

أبلغ الرئيس المدير العام لمجمع  سوناطراك عبد المومن ولد قدور، مجلس إدارة مجمع  فرتيال، الناشط في مجال الأسمدة، أنّ رئاسة الجمهورية أوقفت قرارا كان قد أصدره الوزير الأول أحمد أويحيى، بخصوص تنازل الدولة عن حقّ الشفعة، والسماح للشريك الإسباني غروبو فيلار مير، ببيع أسهمه لصاحب مجمع  إي.تي.أر.أش.بي، وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأكد الناشط النقابي عضو المكتب السياسي لحزب العمال، سماعين قوادرية، في تصريح لـ  المحور اليومي، أنّ الصفقة التي كانت مبرمجة أمس، تم إلغاؤها رسميا من قبل رئاسة الجمهورية، حيث أبلغ الرئيس المدير العام لمجمع  سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، مجلس إدارة المجمع أنّ الرئاسة رفضت التنازل عن حقّ الشفعة، وقد كُلف ولد قدور رسميا بالدخول في مفاوضات مع الشريك الاسباني من أجل استرجاع الأسهم لصالح مجمع  سوناطراك.

وأوضح محدّثنا أنّ اجتماع مجلس إدارة  فرتيال كان مقرّرا أمس، وكانت الأمور تجري بطريقة مستعجلة حتى لا تتوقّف الصفقة، حيث خُطّط لإصدار لائحة بيع الأسهم على أن تعقد جمعية عامة استثنائية للشركاء من أجل المصادقة عليها، لولا تدخّل رئاسة الجمهورية على الخطّ وأمرت الرئيس المدير العام لمجمع  سوناطراك من أجل إبلاغ الأطراف الأخرى وكذا التنظيم النقابي.

وأفاد قوادرية، أنّ العمال كانوا يحضّرون لمسيرة ضخمة أمس، تجوب شوارع مدينة عنابة، تعبيرا عن رفضهم لخوصصة  فرتيال، لكنهم تلقّوا تطمينات من قبل المسؤول الأول على رأس مجمع  سوناطراك، هدّأهم، غير أنهم مستعدون لأي خطوة أخرى ومازالوا مجنّدين لوقف خوصصة المؤسسات العمومية.

يجدر التذكير أنّ الشريك الاسباني كان ينوي التنازل عن أسهمه لصالح مجمع  إي.تي.أر.أش.بي الناشط في مجال الأشغال العمومية، الذي تمكّن في وقت سابق من حيازة 17 بالمائة من المجمّع.وحسب وثيقة رسمية عبارة عن مراسلة موقعة باسم رئيس مجلس إدارة  فرتيال، الاسباني يافيي قوني دالكاتشو، وجهها إلى الرئيس المدير العام لمجمع  سوناطراك والرئيس المدير العام لـ  أسميدال، ردا على مراسلتيهما اللتين تم فيهما إعلام الطرف الاسباني بأن الدولة تخلت عن حق الشفعة بتاريخ 12 سبتمبر الجاري، يبلغهما فيها بأن مجمع  إي.تي.أر.أش.بي، يدعو إلى ضرورة عقد اللقاءات اللازمة من أجل استكمال عملية بيع الأسهم المتبقية والمقدّرة بـ 66 بالمائة. وأعلم الطرف الاسباني، مسؤولي مجمع  سوناطراك وأسميدال أنّ مجمع  إي.تي.أر.أش.بي، سبق له أن حصل العام الماضي على ما نسبته 17 بالمائة من الأسهم، وبالتالي سيصبح صاحب المجمع.

وإثر ذلك، خرج المئات من عمال مجمع  فرتيال عبر فرعه بولاية عنابة، الأحد، في وقفة احتجاجية تعبيرا عن رفضهم لتنازل الدولة عن حقها في الشفعة مطالبين باستعادة المجمع.

حكيمة ذهبي

 

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