ضبط قيم معتبرة من الأورو بمطاري وهران وقسنطينة

بارونات تهريب العملـة إلى الخارج يغيّرون مسالك عملياتهم

امتدت عمليات شرطة الحدود والجمارك ضدمخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج نحو مطارات وهران وقسنطينة، حيث يكون بارونات المجال قد غيروا مسالك نقل قيم معتبرة جدا من الأورو نحو تركيا، إليها، بعد تشديد الخناق عليهم في مطار هواري بومدين الذي شهد أكبر العمليات في هذا الصدد خلال الفترة الماضية.

تتواصل حملة الإطاحة ببارونات تهريب العملة الصعبة من الجزائر نحو الخارج التي عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وخاصة نحو إسطنبول التركية، وتجاوزت سقف الـ 3 مليون أورو منذ أوت الماضي، وقد تمكنت في هذا الصدد الفرقة الجمركية لفحص المسافرين على مستوى مطار محمد بوضياف الدولي بالتنسيق مع مصالح شرطة الحدود،،حسب بيان نشر أمس في صفحة المديرية العامة للجمارك على فايسبوك، السبت 22 سبتمبر 2018، أثناء معالجة الرحلة الجوية المتجهة نحو مدينة إسطنبول، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من العملة الصعبة تقدر بـ 349250 أورو كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف مقبض الحقيبتين الخاصتين بأحد المسافرين، في وقت أشار بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس، على صفحتها في فايسبوك أيضا أنه بالتنسيق مع مصالح الجمارك بمطار محمد بوضياف بقسنطينة، تمكنت من حجز مبلغ مالي قدر بـ 307250 أورو غير مصرح بها، كانت بحوزة شخص، إذ يتضح التباين في الأرقام التي قدمتها ذات الهيئتين.

كما تمكنت مصالح شرطة الحدود وفق ذات المصدر دائما من توقيف شخص على مستوى مطار أحمد بن بلة بوهران، أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني، وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 56900 أورو، وهو المبلغ الذي يفوق القيمة المسموح أخذها مع أي مسافر، من دون التصريح بها، حيث تمت مصادرة المحجوزات وتحويله إلى المصالح المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية. ويتم تداول قيم العملة الأوربية الموحدة التي تهرب إلى إسطنبول التركية من الجزائر في السوق السوداء، إذ يعاد بيعها للتجار الجزائريين هناك بهامش ربح إضافي عن تلك التي يتداول بها الأورو في أسواق العملة على التراب الوطني.

يشار إلى أن بنك الجزائر يرخص للمسافرين المقيمين وغير المقيمين المغادرين الجزائر وبمناسبة كل سفر بتصدير مبلغ أقصاه ما يعادل 7500 أورو مسحوبا من حساب مصرفي بالعملة الصعبة الأجنبية مفتوح بالجزائر، حسب ما ينص عليه النظام رقم 16-02 المؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق لـ 21 أفريل سنة 2016، الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين.