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الداخلية تأمر بتحيين المنظومة القانونية ذات الصلة

مخطط عمل لمواجهة خطر الأوبئة المتنقلة عن طريق المياه

  24 سبتمبر 2018 - 23:04   قرئ 34 مرة   0 تعليق   الوطني
مخطط عمل لمواجهة خطر الأوبئة المتنقلة عن طريق المياه

أمر وزير الداخلية، نور الدين بدوي، مصالح قطاعه بالشروع في إنجاز مخطط عمل دقيق من قبل خبراء وبإشراك باحثين، من أجل مواجهة خطر الأوبئة المتنقلة عن طريق المياه.

 

قال بدوي في اجتماع تنسيقي للّجنة الوطنية المكلفة بمكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه، بحضور السادة الأمناء العامين لـ 13 قطاعا وزاريا، الذي انعقد الإثنين بمقر دائرته الوزارية، إن المخطط ينبغي أن يعتمد على منهج علمي ومقاربة تشاركية قصد ضبط خارطة عمل تسمح بتكفل أمثل بجميع الجوانب المرتبطة بتهيئة مجاري الوديان وتسيير مياه الصرف الصحي ومكافحة مظاهر التلوث البيئي.

وأمر وزير الداخلية بمراجعة المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الأمراض المتنقلة حسب اختصاص مختلف القطاعات بما يسمح بتكييفها مع الواقع الحالي وضرورة التحلي بالصرامة بتطبيق التنظيم والتشريع المعمول بهما بما يكفل حماية صحة المواطن التي هي فوق كل اعتبار.

كما ركز الاجتماع على الدور المحوري الذي تلعبه مكاتب النظافة والصحة على مستوى البلديات، مشددا على ضرورة تدعيمها بكل الوسائل المادية والبشرية ومختلف التجهيزات الضرورية لاسيما الحديثة منها بما يسمح لها بالتدخل بكل فعالية وأداء الدور المنوط بها بالتنسيق مع مختلف المصالح القطاعية على المستوى المحلي. وشدد بدوي على ضرورة تكثيف العمل الميداني للفرق متعددة القطاعات والتركيز على إشراك المواطن في الحفاظ على الصحة العمومية من خلال حملات توعوية وتحسيسية متعددة المتدخلين، تسمح بدعم الجهود العامة التي ما فتئت تبذلها السلطات العمومية في هذا المجال لضمان وحماية المواطن من مختلف المخاطر والأوبئة.

حكيمة ذ.

 

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