أمطار غزيرة تغرق مدينة أدرار

عرفت مدينة ادرار مساء أمس تساقطا معتبرا للأمطار أدى لإجلاء صحي لشخصين 02 نتيجة إصابة بصعقة كهربائية وحالة إغماء واحدة وانهيار جزئي لـ لمنازل واحتراق عدادات كهربائية حسب الإحصائيات الأولية للحماية المدنية.

وأدى تساقط الأمطار المفاجئ حسب ما نشرته الاذاعة الوطنية إلى تشكل برك مائية وصعوبة لحركة المرور بالإحياء الرئيسية بمدينة ادوار نتيجة غلق البالوعات فضلا عن دخول سيول الأمطار لبعض المحلات التجارية بسوق بودة.

وأكد رئيس خلية الإعلام بمديرية الحماية المدنية الملازم الأول لونيسي بوبكر تدخل المصالح خلال الساعات الأولى وتمركزت حول دائرة ادرار وبعض البلديات المجاورة، وأضاف أنه تم تشكيل خلية أزمة على مستوى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بمجرد تلقى نشرية خاصة تحذر من غزارة الأمطار الرعدية المحتملة بالمنطقة وتم تجنيد كل أعوان الحماية المدنية بمن فيهم أولئك الذين في عطلة أو راحة.