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انقطاع التزويد بالماء الشروب في تيزي وزو

  25 سبتمبر 2018 - 15:15   قرئ 34 مرة   0 تعليق   الوطني
انقطاع التزويد بالماء الشروب في تيزي وزو

ستعرف عدد من بلديات الجهة الشمالية من ولاية تيزي وزو وقرى بعاصمة الولاية انقطاع في التزود بالماء الشروب غدا الأربعاء والخميس، بسبب إنجاز أشغال الربط، حسبما جاء اليوم الثلاثاء في بيان للوحدة المحلية للجزائرية للمياه.

وأوضح ذات المصدر، أن هذا الانقطاع سيشمل بلديات بوجيمة و آيت عيسى ميمون وواقنون وتيغزيرت وافتسان و أغريب و أزفون و أكرو ويعكوران و قرية تالة عثمان ببلدية تيزي وزو.

 

و أشار إلى أنه سيتم إطلاق أشغال الربط غدا الأربعاء و بعد غد الخميس بنظام التحويلات لسد تاقصبت- الجهة الشمالية مما سيتسبب في هذا الانقطاع مضيفا أن استئناف التزويد بالمياه سيتم تدريجيا فور انتهاء الأشغال.

 

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