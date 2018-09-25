فيما تمت تسوية 100 ألف ملف منذ سنة 2013

غضبان يدعو إلى فتح قنوات التواصل الدائم مع متقاعدي الجيش

دعا رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، تامر غضبان، إلى فتح قنوات حوار وتواصل دائمة مع هذه الفئة التي شرعت منذ حوالي أسبوع في حركة احتجاجية،طالبا إياهابتغليب العقل ولغة الحوار لحل المشاكل والانشغالات.

طالب تامر غضبان في تصريح صحفي السلطات المعنية بضرورة فتح قنوات حوار وتواصل دائمة مع فئة متقاعدي الجيش الوطني الشعبي التي شرعت منذ حوالي أسبوع في حركة احتجاجية، مؤكدا في ذات السياق أنه يتعين على هؤلاء المحتجين تحكيم العقل ولغة الحوار، داعيا المحتجين المعتصمين بالرغاية بالجزائر العاصمة إلى تغليب العقل ولغة الحوار لحل مشاكلهم وانشغالاتهم.

وبعد أن لفت إلى أن من بين المحتجين هناك مشطوبين من الجيش الوطني الشعبي، أعرب عن استعداد المنظمة للإسهام في حل مشاكل هذه الفئة، لافتا الى أن أغلبيةالمتقاعدين المحتجين خرجوا بفعل مغالطات فحواها أن المنظمة لن تفيدهم في شيء.

وحسب مصدر مقرب من الملف؛ فإن قيادة الجيش الشعبي الوطني كانت قد اتخذت كافة التدابير للتكفل بانشغالات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي منذ سنة 2013، إذ تمفي هذا الإطار عقد عدة اجتماعات معالمعطوبين وتم تسوية 100 ألف ملف، مضيفا أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام متقاعدي الجيش الوطني الشعبي والمعطوبينوذوي الحقوق.

وأوضح ذات المصدر، أن المشطوبين من الجيش الوطني الشعبي لأسباب انضباطية وقضائية والمشاركين في هذا الاحتجاج غير معنيين بالمطالب المرفوعة المتعلقة بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمعاشات.

وأشار إلى أن هذه الحركة قد تسببت في الإخلال بالنظام العام وتعطيل حركة المرور، مبرزا أن السلطات العمومية قد تكفلت بالمطالب الشرعية لمتقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي غير أن بعض مطالب المحتجين والبالغة 37 مطلبا غير مقبولة وذات طابع تعجيزي.

ويذكر أن متقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي قرروا أول أمس فض اعتصامهم بحي حوش المخفي ببومرداس بعد أن كان مقررا أن يسيروا نحو وسط العاصمة لنقل احتجاجهم، وقرر هؤلاء من خلال مكتبهم الوطني تعليق حركتهم الاحتجاجية التي دامت ستة أيام في انتظار اتخاذ خطوات جديدة، وحسب مصادر فإن هؤلاء المحتجين يكونون قد تلقوا ضمانات من السلطات العليا تتعلق بالاستجابة لجملة المطالب التي يرفعها متقاعدو ومعطوبو ومشطوبو الجيش وذوي الحقوق.