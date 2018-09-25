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بعد قرابة سنة من الهدوء بخصوص الأمين العام للنقابة

الصراع يعود مجددا لبيت الـ كناس ويُهدد بتفجير الأوضاع

  25 سبتمبر 2018 - 21:21   قرئ 37 مرة   0 تعليق   الوطني
الصراع يعود مجددا لبيت الـ كناس ويُهدد بتفجير الأوضاع

بعد قرابة سنة من الهدوء والاستقرار وبعد تصريحات حجار في آخر ندوة للسنة الجامعية حول تجميد عمل النقابة إلى غاية تسوية وضعية الأمين العام لمجلس أساتذة التعليم العالي، عادت أمس حرب التصريحات حول من يملك شرعية تسيير هذه النقابة، بين طرفين جمدت الوزارة الوصية نشاطهما منذ شهور.

 

في الوقت الذي خرج عبد الحفيظ ميلاط عن صمته في بيانه الأخير الذي دعا فيه إلى تسوية الأوضاع والابتعاد كل البعد عن المشاكل التي تعرفها النقابة وعرفتها سابقا، وفي الوقت الذي رافع فيه أيضا عن الوضع الحالي للأستاذ الجامعي مهددا بشل المؤسسات الجامعية من خلال الدخول في إضراب إذا لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبهم خاصة ما تعلق بمراجعة سلم الأجور، مرافعا من أجل مصلحة الأستاذ قبل كل شيء، راح عبد المالك عزيأمس من خلال بيان تحوز المحور اليومي على نسخة عنه ينفي ويكذب كل التصريحات التي جاءت على لسان ميلاط فيما يتعلق بأبرز النقاط التي تطرق لها، على غرار عقد المؤتمر الاستثنائي، مؤكدا أن القيادة المنبثقة بتاريخ 12 جانفي من سنة 2017 هي المخول الوحيد لذلك. ودعا عزي الأساتذة وكافة المنخرطين إلى عدم السير وراء الإشاعات المغرضة الصادرة عن عبد الحفيظ ميلاط بالنظر إلى أنه لا يملك الشرعية. وضم البيان المذكور أيضا نقطتين حول تجديد النقابة لفتح باب الحوار مع كافة النقابيين وكل الفروع، مبرزا النقائص والمطالب الخاصة بالأستاذة الجامعيين. حذر عزي من خلال بيانه أيضا من بعض وسائل الإعلام التي تحولت -حسبه- إلى أبواق لفائدة ميلاط وابتعدت عن أداء مهامها بكل موضوعية. وفي ظل كل الصراعات القائمة بين الطرفين، تساءل البعض عن مصير الأستاذ الجامعي وعن القرار النهائي للوزارة الوصية بشأن من لهم الحق في تسيير نقابة بهذا الحجم، وهل سيتكرر سيناريو السنة الماضية ونشهد انزلاقات تسببت فيما سبق في تعرض الأساتذة إلى الضرب؟

أمينة صحراوي

 

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