السلطات العمومية لم تستوعب درس كارثة باب الوادي!

دوائر وزارية تتقاذف المسؤوليات حول أسباب الفيضانات

ترفض القطاعات الوزارية، التي يدخل ضمن اختصاصها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة خطر الفيضانات، الإقرار بمسؤوليتها في التهيئة والاحتياط، ودخلت في دوامة التقاذف بالمسؤوليات، في سيناريو مشابه لذلك الذي حصل عقب كارثة باب الوادي نوفمبر العام 2001، وسط تغييب تام للخبراء والمختصّين في العمران، الذين لا يُسمع لهم صيت.

لم تنجح السياسات المتعاقبة للوزارات والمصالح المعنية في فرض سياسة وقائية لتجنيب المناطق الحضرية تبعات الأخطار المحتملة للكوارث الطبيعية وانجراف التربة وارتفاع منسوب الوديان، حيث فشلت وزارة الموارد المائية في وضع مخطط وطني لحماية المدن منالفيضانات، في حين ما زالت وزارة الداخلية تعتمد على إداريين لتسيير ملف بمثل هذه الخطورة دون الاستناد إلى خبراء في هذا المجال. يضاف إلى ذلك، باعتراف السلطات العمومية على رأسها وزير الداخلية، بفوضى العمران وعشوائية مخططات السير إلى جانب سلوكات المواطنين الذين يتركون المواد المستعملة للبناء على قارعات الشوارع، مما يهدد بكارثة قائمة في كل لحظة تعرض حياة المواطنين للأخطار، لاسيما أولئك الذين شيدوا مبانيهم فوق الوديان الجافة في ظل الانسداد الذي تشهده أغلب مجاري وبالوعات المدن، جراء تقصير في عمل مصالح التطهير التابعة للسلطات المحلية.

وكرّرت مختلف الدوائر الوزارية والإدارات سيناريو التنصّل من مسؤولياتها بخصوص الفيضانات التي مست خمس ولايات في الفترة الأخيرة بعد تساقط أمطار الخريف، السيناريو ذاته الذي حصل خلال فيضانات باب الوادي، مما يثبت صحّة التوقعات التي تتحدّث عن احتمال تكرر كارثة خريف 2001، بسبب عدم حماية المدن الجزائرية من خطر الفيضانات. وحمّلت المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، على لسان رئيسها الطاهر مليزي، مصالح الأرصاد الجوية مسؤولية الكوارث التي ضربت ولايات قسنطينة، تبسة وسطيف، وأوضح المتحدث أن النشرات التحذيرية التي تصدرها الأرصاد التابعة لوزارة النقل لا تصل في الوقت المناسب وأحيانا لا تصل إطلاقا، بينما يكون مضمون بعضها غامضا وغير دقيق.

من جانبها، حمّلت وزارة النقل مسؤولية حدوث الفيضانات للسلطات المحلية، حيث أكد المدير العام للمنشآت بوزارة النقل والأشغال العمومية، بوعلام شطيبي، أنّ فيضانات تبسة وقسنطينة كان سببها خروج الوديان عن مسارها، مرجعا السبب في ذلك إلى انسداد البالوعات وقنوات الصرف الصحي، موضحا في هذا الشأن أن رمي القاذورات في القنوات يؤدي إلى انسدادها وتراكم المياه.

وأكد المدير العام بالوزارة، في تصريحات لتلفزيون النهار، أنّ هناك مناطق يمنع فيها البناء مثل بوزريعة بالعاصمة، التي شهدت فيضانات 2001، مضيفا أن هناك حي في منطقة الحراش بني على حواف وادي الحراش، مؤكدا في السياق أن كل ولاية لا يتعدى عدد المناطق السوداء فيها 7 مناطق، وتتم معالجتها ظرفيا أو بصفة نهائية، مؤكدا أن إصلاح الطرق يكون بمقاييس عالمية.

ما موقع بنك المعلومات لدى وزارة الداخلية والقمر الصناعي ألسات؟

لم تفلح الأموال الباهظة التي صرفتها الدولة على استحداث آليات في سبيل تعزيز الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الكوارث الطبيعية، على غرار المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى التي تعمل تحت وصاية وزارة الداخلية، والتي يفترض أن الهدف من تأسيسها التنسيق ما بين القطاعات وإنشاء بنك للمعلومات وطني مندمج ومفتوح لجميع الفعالية، حيث إن لكل قطاع المعلومات التي تخص الميدان الذي ينتمي إليه.

كما لم تتمكّن السلطات من استغلال القمر الصناعي ألسات 1، الذي كان من بينالتكنولوجيات الحديثة التي طوّرتها الجزائر في إطار الكسب التدريجي لتكنولوجيا الفضاء، من خلال استغلال الصور الفضائية التي تكشف مواقع تساقط الأمطار بغزارة والمناطق التي قد تحدث فيها مخاطر.

الدولة صرفت 25 مليار دينار لتغطية عجز السلطات المحلية

بات ردّ فعل السلطات آليا بإيفاد لجنة وزارية مشتركة إلى كلّ ولاية تحدث بها كارثة، كما لو أنّ السلطات المركزية هي الوحيدة التي تسيّر الشأن العام في غياب كلي للسلطات المحلية، ويكتفي الولاة في كلّ مرة بالخروج بتصريحات استفزازية. وأقرت وزارة الداخلية بأنّ الكوارث الطبيعية لاسيما الفيضانات باتت عبئا ثقيلا على الخزينة العمومية، حيثأبرز المندوب الوطني للمخاطر الكبرى الطاهر مليزي أنه إلى غاية 19 سبتمبر الجاري كلفت الكوارث الطبيعية وبشكل أخص الفيضانات التي تعرضت لها عدة مناطق عبر الوطن (18 ولاية) خزينة الدولة مبلغًا ماليا قدره 25 مليار دينار.