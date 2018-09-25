شريط الاخبار
الجزائر تدعو لوقف التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية أين ذهبت 40 مليار دينار لحماية المدن الجزائرية من الفيضانات؟ دوائر وزارية تتقاذف المسؤوليات حول أسباب الفيضانات الصراع يعود مجددا لبيت الـ كناس ويُهدد بتفجير الأوضاع غضبان يدعو إلى فتح قنوات التواصل الدائم مع متقاعدي الجيش خام البرنت يقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات ويتجاوز 82 دولارا الداخلية تنفي التحقيق مع عبد الغني هامل مخطط عمل لمواجهة خطر الأوبئة المتنقلة عن طريق المياه بارونات تهريب العملـة إلى الخارج يغيّرون مسالك عملياتهم متقاعدو الجيش يقررون تعليق حركتهم الاحتجاجية مؤقتا توقيف جزائري وسوري في البوسنة بحوزتهما أسلحة تصريحات باجولي شخصية ولا تُمثله إلاّ هو الرئاسة تُلغي قرار أويحيى بخوصصة مجمّع فرتيال مجلس الوزراء ينعقدغدا للمصادقة على مشروع قانون المالية التشريعات الخاصة بتسيير الكوارث الطبيعية تحتاج إلى تحيين اجتماع الجزائر ينعش البرميل وتوقعات ببلوغه 100 دولار بداية 2019 التغيرات المناخية تنعكس سلبا على الأمن الغذائي في الجزائر طاسيلي إيرلاينس تتحصل على الاعتماد الدولي للمرة الرابعة على التوالي تفكيك شبكة مختصة في التهريب الدولي للمركبات إحباط محاولة حرقة 44 شخصا بوهران وعين تموشنت بوحجة ينجح في إبعاد بشير سليماني 13 ألف شراكة سمحت بتأهيل 650 ألف ممتهن  قطارات لنقل المعتمرين من المطار إلى مكة والمدينة هذا الموسم أويحيى يرفض الانضمام لمبادرة ولد عباس الحكومة تمنح عددا محددا من التأشيرات لمسيحيي الكنيسة الكاثوليكية لحضور تطويب الرهبان قايد صالح: على أفراد الجيش إدراك المهام الموكلة لهم لحماية البلاد طلبة وأطباء وعمال يتمسكون بمطالبهم ويعودون إلى الشارع غضب عمالي على خوصصة مجمّع فرتيال ركود في سوق السيارات المستعملة وتراجع ملحوظ في الأسعار طيف اجتماع 2016 يخيم على لقاء "أوبك" وسط مساع لضمان استقرار السوق النسر السطايفي يحلق في سماء القارة بحثا عن نجمة ثالثة حفتر "يتخبط" في تصريحات متناقضة ويثني على دعم الجزائر له في "حرب بنغازي" مفارز الجيش تشدد الخناق محاولات اغراق الجزائر بالأسلحة انتشال جثة طفلين غرقا ببركة مائية بالجلفة تمديد فترة التسجيلات الخاصة بالنقل والمنحة إلى غاية 30 سبتمبر اكرموا دحمان الحراشي أفضل تكريم أو اتركوه في راحته الأبدية منع المنتخبين غير الجامعيين من الترشح لانتخابات "السينا" السفير الفرنسي السابق يكشف ازدواجية المواقف الفرنسية فضاء ترفيهي عائلي ضخم على الحدود الجزائرية-التونسية أويحيى يرافع لتقدم التعاون الثنائي مع مالي لمستوى العلاقات السياسية
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. أين ذهبت 40 مليار دينار لحماية المدن الجزائرية من الفيضانات؟

رئيس المجمع الجزائري لخبراء المهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود:

أين ذهبت 40 مليار دينار لحماية المدن الجزائرية من الفيضانات؟

  25 سبتمبر 2018 - 21:23   قرئ 34 مرة   0 تعليق   الوطني
أين ذهبت 40 مليار دينار لحماية المدن الجزائرية من الفيضانات؟

يُجمع أهل الخبرة في العمران أنّ التوسّع السكاني في المدن الكبرى وتشييد البنايات فوق الأودية النائمة، خلال العشرية السوداء وسط صمت السلطات المحلية، التي دخلت هي الأخرى على الخط وقامت بتشييد بنايات ضخمة  استراتيجية على مساحات مهدّدة بـتسونامي حسب دراسات معاهد جيولوجية عالمية، يعتبر السبب الرئيس في حدوث انفجار لهذه الوديان، عندما لا تجد مياه الأمطار سوى مساراتها الطبيعية لتسير عليها، والتي غالبا ما تجد في طريقها المساكن التي شيدت بطريقة عشوائية وغير مدروسة.

 

يقول رئيس المجمع الجزائري لخبراء المهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، إن أحياء العاصمة ستشهد كارثة حقيقية شبيهة بتلك التي عاشتها في فيضان باب الوادي عام 2001، بسبب انسداد جميع البالوعات والمجاري بالرمال والحجارة وغفلة المسؤولين في البلديات عن صيانتها في الصيف استعدادا لاستقبال فصل الأمطار، وهو ما سيعرض حياة آلاف المواطنين بالأخص الذين شيدت مبانيهم وعماراتهم فوق الوديان الجافة للخطر.

واستغرب بوداود من مخاطرة السلطات بحياة المواطنين والسماح لهم بالبناء فوق الأودية، حتى أنها شيدت ثانويات ومدارس فوقها، وأضاف بوداود أن هناك 7 بلديات في العاصمة يعود تاريخ إنشائها وعمر بناياتها للحقبة الاستعمارية، مؤكدا أنها ستختفي نهائيا في حال تساقط أمطار قوية حيث ستجرفها السيول، من بينها حسين داي، عين البنيان، الحراش وباب الوادي، لذا يجب على البلديات تقديم إحصائيات عن العمارات والبنايات الهشة، زيادة على تصنيفها سواء في خانة المحتاجة للترميم، التصحيح أو الهدم.

وأكد بوداود أن البيروقراطية المتفشية في الجزائر، تقتل أكثر من الزلازل والفيضانات، لذا يجب تشديد الرقابة على الأحياء السكنية ومنع وضع الرمال ومواد البناء في الطرق والشوارع، وهي الظاهرة التي تفشت في العاصمة بعد غياب  الشامبيط مما سمح بظهور فوضى في الأحياء السكنية، فأصبح المواطنون يتصرفون فيها وكأنها ملكية خاصة ويعدلون البنايات وفق أهوائهم ورغباتهم الشخصية.

وأكد رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، أن جميع البنايات التي تعود ملكيتها للدولة كالجامعات والمدارس التي بنيت بعد عام 1962غير شرعية من دون عقود أو رخص بناء أو تسوية، من بينها جامعة باب الزوار، وكذلك الأمر بالنسبة لـ 240 مستشفى على مستوى القطر الوطني شيدوا في فترة السبعينات.

وتساءل رئيس المجمّع الوطني للخبراء المهندسين عن مصير 40 مليار دينار، الغلاف المالي الذي تم رصده بتاريخ 11 جانفي 2010 لحماية المدن الجزائرية من الفيضانات، من جانب تحصين هذه المدن ضد فيضانات قد تكون مشابهة لتلك التي حصدت أرواحا بشرية وخسائر مادية بباب الوادي سنة 2001، وتكون الحماية عن طريق ضبط بطاقية وطنية للفيضانات لأول مرة، وتتضمن إنجاز خريطة لكل بلدية عن الفيضانات المحتملة عبر إبراز الأودية التي تعبرها وباقي الخصائص الجغرافية لها، في إطار المخطط الخماسي 2010-2014.

حكيمة ذهبي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات